Утаємничений власник із Сінгапуру виписав собі Bugatti на прізвисько "Red Dragon": остання модифікація Chiron Super Sport з карбоновим кузовом спроможна пересуватися з драконівською швидкістю 440 км/год.

Замовник забажав мати ексклюзивне оздоблення автомобіля з червоного вуглецевого волокна. І цю забаганку автовиробник виконав, вдавшись до елегантних штрихів як зовні, так і всередині.

В око впадають не лише обтічні форми червоного кузова, але й легкі п'ятиспицеві диски чорного кольору. Там акцентується увага на червоні смуги Super Sport і такого ж кольору гальмівні супорти. Поєднання темно-червоного кольору із характерним чорним відтінком Bugatti названо просто – Nocturne, тобто "Ноктюрн".

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Відомому виробнику розкішних автівок вдалося поєднати ці кольори з натяком на історичну спадщину регіону з її міфічними істотами: Азія та Китай так чи інакше асоціюються з червоним драконом.

Всередині весь інтер'єр автомобіля також витримано в азійській стилістиці: сидіння та двірні панелі зроблено у білій тональній гамі, що гармонують з контрастними килимами Hot Spur та Beluga Black. Для підголівників дизайнери використали вишивку з написом Chiron Super Sport у такому ж контрастному виконанні, вдаючись і тут до кольору карбонового кузова.

Експерти вже визнали "Червоний дракон" одним із найбільш виняткових та ексклюзивних гіперкарів, коли-небудь створених Bugatti. Слід додати, що автовиробник вже вдавався у своїх дизайнерських роботах до червоного вуглецевого волокна. Торішній приклад з моделлю Pur Sport Grand Prix це яскраво підтверджує.

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Нинішня робота "Red Dragon" ще краща і потужніша. У моторній ніші Chiron Super Sport стоїть уже знайомий і перевірений часом на багатьох моделях Bugatti 8-літровий чотирициліндровий двигун W16 потужністю 1578 к.с. з максимальним крутним моментом 1600 Нм.

Завдяки невеличкому подовженню (25 см) у задній частині аеродинаміка й стабільність покращилися, а аеродинамічний опір зменшився на 40%. Як результат, "Червоний дракон" легко досягає швидкості 440 км/год.

Виробництво Chiron Super Sport завершено, майбутні моделі дуже швидко розпродано, придбати Chiron можна буде хіба що "з рук". Всього буде випущено 80 одиниць. Тираж ще більш рідкісної та ексклюзивної моделі Super Sport 300+ взагалі обмежений лише 30 екземплярами.

Щодо ціни, то вона, ймовірно, перетне позначку у 3,2 мільйона доларів чи підійде впритул до неї. Але слід зважити, що це базова ціна Chiron Super Sport, а "Червоний дракон" має лише походження Chiron, оскільки створювався на цій основі під технічні вимоги й забаганки клієнта з Сінгапуру. А це на чверть і навіть третину вартості може цінник збільшити.