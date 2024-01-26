Bugatti ще з презентації кабріолета Chiron у 2016 році не збиралася ставити його в серійне виробництво й продавати, але ідея обмеженого випуску W16 Mistral спонукала згадати Chiron семирічної давнини.

Згаданий W16 Mistral є першим родстером Bugatti після Veyron Grand Sport Vitesse 2012 року, а також останньою дорожньою моделлю, яка оснащена тим же 8,0-літровим двигуном W16 з чотирма турбонаддувами. Для нового задуму довелося переробити монокок із вуглецевого волокна та змінити його форму.

Таке перелицювання обернулося в новий округлий силует та вписалося у нормативні вимоги. І хоча зазвичай кабріолети мають гірші динамічні характеристики відносно моделей з жорстким дахом, розробники з Bugatti постаралися з W16 Mistral цього уникнути.

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Для цього інженери використали в його конструкції нові надвисокоякісні композитні матеріали. Це зменшило вагу та покращило жорсткість. Навіть двері розроблені таким чином, щоб поглинати енергію, створювану значним боковим ударом.

Безпека поширюється на дах, де нові індукційні повітрозабірники за підголівниками служать не лише для живлення W16 прохолодним повітрям, але виготовлені з вуглецевого волокна, що може витримати вагу всього автомобіля у випадку перекидання.

W16 Mistral отримав спеціальну аудіосистему, призначену для водіння з відкритим верхом, а також використовує розкішну плетену шкіру на нових дверних панелях. Фото:Bugatti

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Родстер Bugatti W16 Mistral вийде обмеженим тиражем лише 99 одиниць. Цей гіперкар частково базується на Chiron Super Sport і оснащений 8,0-літровим двигуном W16 з чотирма турбонаддувами потужністю 1578 к.с. та 7-ступиневою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

"Сімейство Chiron ніколи не планувало мати модель родстера. Саме тому нам довелося почати все заново, коли вирішили побудувати W16 Mistral. Chiron без даху може бути чудовим автомобілем для багатьох інших, але він не відповідатиме безкомпромісно високим стандартам, яких дотримується Bugatti", — висловився технічний директор Bugatti Еміліо Скерво.