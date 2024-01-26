Bugatti еще с презентации кабриолета Chiron в 2016 году не собиралась ставить его в серийное производство и продавать, но идея ограниченного выпуска W16 Mistral побудила вспомнить Chiron семилетней давности.

Упомянутый W16 Mistral является первым родстером Bugatti после Veyron Grand Sport Vitesse 2012 года, а также последней дорожной моделью, которая оснащена тем же 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами. Для нового замысла пришлось переделать монокок из углеродного волокна и изменить его форму.

Такая перелицовка обернулась в новый округлый силуэт и вписалась в нормативные требования. И хотя обычно кабриолеты имеют худшие динамические характеристики относительно моделей с жесткой крышей, разработчики из Bugatti постарались с W16 Mistral этого избежать.

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Для этого инженеры использовали в его конструкции новые сверхвысококачественные композитные материалы. Это уменьшило вес и улучшило жесткость. Даже двери разработаны таким образом, чтобы поглощать энергию, создаваемую значительным боковым ударом.

Безопасность распространяется на крышу, где новые индукционные воздухозаборники за подголовниками служат не только для питания W16 прохладным воздухом, но изготовлены из углеродного волокна, что может выдержать вес всего автомобиля в случае опрокидывания.

W16 Mistral получил специальную аудиосистему, предназначенную для вождения с открытым верхом, а также использует роскошную плетеную кожу на новых дверных панелях. Фото:Bugatti

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Родстер Bugatti W16 Mistral выйдет ограниченным тиражом всего 99 единиц. Этот гиперкар частично базируется на Chiron Super Sport и оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами мощностью 1578 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

"Семейство Chiron никогда не планировало иметь модель родстера. Именно поэтому нам пришлось начать все заново, когда решили построить W16 Mistral. Chiron без крыши может быть отличным автомобилем для многих других, но он не будет соответствовать бескомпромиссно высоким стандартам, которых придерживается Bugatti", — высказался технический директор Bugatti Эмилио Скерво.