Все гиперкары Bugatti Mistral были забронированы задолго до начала производства, намеченного на 2024 год. Место в очереди уже пытаются перепродать.

Mistral показали в 2022 году, и Bugatti пообещала выпустить лишь 99 экземпляров модели. Задолго до начала сборки, запланированной на нынешний год, вся партия была забронирована, однако на немецком сайте Mobile.de появилось объявление о продаже пока не существующего автомобиля,, за 8,5 миллиона долларов.

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На этапе приема заказов Bugatti Mistral стоил пять миллионов евро. Сейчас же неизвестный продавец просит за гиперкар 7,9 миллиона евро (8,5 миллиона долларов), что на 2,9 миллиона евро больше начальной цены. Стоит отметить, что у Mistral все шансы стать настоящей жемчужиной любой коллекции, поскольку это будет последний автомобиль Bugatti с бензиновым двигателем W16.

Это 8,0-литровый 16-цилиндровый мотор с четырьмя турбинами, получивший название Thor, который развивает 1600 лошадиных сил и 1600 Нм момента. Заявленная максимальная скорость гиперкара – 420 километров в час.

У Mistral оригинальный дизайн кузова и углепластиковый монокок, который не просто лишили крыши, но и немного изменили пропорции для более гармоничного вида. В конструкции широко использованы передовые композитные материалы в сочетании с 3D-печатью из титана и алюминия. V-образное лобовое стекло гиперкара отсылает к классическому Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid образца 1934 года, а элементы двигателя расположены за головами пассажиров – это оммаж в сторону Type 57 Grand Raid и Veyron 16.4 Grand Sport.

Назвали модель в честь Мистраля - мощного холодного северо-западного ветра, который дует из Севана на средиземноморское побережье Франции в весенние месяцы.