Усі гіперкари Bugatti Mistral були заброньовані задовго до початку виробництва, наміченого на 2024 рік. Місце в черзі вже намагаються перепродати.

Mistral показали у 2022 році, і Bugatti пообіцяла випустити лише 99 екземплярів моделі. Задовго до початку збірки, запланованої на нинішній рік, вся партія була заброньована, проте на німецькому сайті Mobile.de з'явилося оголошення про продаж автомобіля, що поки не існує, за 8,5 мільйона доларів.

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На етапі прийому замовлень Bugatti Mistral коштував п'ять мільйонів євро. Зараз же невідомий продавець просить за гіперкар 7,9 мільйона євро (8,5 мільйона доларів), що на 2,9 мільйона євро більше за початкову ціну. Варто відзначити, що у Mistral усі шанси стати справжньою перлиною будь-якої колекції, оскільки це буде останній автомобіль Bugatti із бензиновим двигуном W16.

Це 8,0-літровий 16-циліндровий мотор з чотирма турбінами, що отримав назву Thor, який розвиває 1600 кінських сил і 1600 Нм моменту. Заявлена максимальна швидкість гіперкара – 420 кілометрів на годину.

У Mistral оригінальний дизайн кузова та вуглепластиковий монокок, який не просто позбавили даху, але й трохи змінили пропорції для більш гармонійного вигляду. У конструкції широко використані передові композитні матеріали у поєднанні з 3D-друком з титану та алюмінію. V-подібне лобове скло гіперкара відсилає до класичного Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid зразка 1934 року, а елементи двигуна розташовані за головами пасажирів – це оммаж у бік Type 57 Grand Raid та Veyron 16.4 Grand Sport.

Назвали модель на честь Містраля — потужного холодного північно-західного вітру, який дме із Севан на середземноморське узбережжя Франції у весняні місяці.