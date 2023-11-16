Обладатели Bugatti продемонстрировали свое богатство в традиционном европейском туре по Франции и Испании.

Владельцы роскошных автомобилей на днях собрались вместе в самых красивых владениях региона Басков, где сосредоточены исторические свидетельства самых древних и богатых культур Европы. Раскинувшись вдоль побережья Атлантического океана от Байонны до Бильбао, этот регион имеет потрясающие ландшафты, пересекающиеся сетью красивых автомагистралей, бережно вплетенных в историческое прошлое края виноградарства и виноделия.

На европейский тур прибыли 28 лучших современных автомобилей Bugatti, включая Veyron, Chiron, Divo. Среди того флота был замечен уникальный Chiron Profilée, который был продан за невероятные 9,79 миллиона евро (10,6 миллиона долларов) на открытом аукционе в этом году. Внимание также привлекали ярко-желтый Divo и уникальный Veyron Grand Sport Vitesse в синей краске.

Читайте также суперкар установил рекорд Гиннеса, двигаясь задом вперед

Тур роскоши начался во французском городе Биарриц с ночевкой у Hôtel Du Palais, который был построен Наполеоном III и служил летней резиденцией его жены. Затем караван роскошных гиперкаров отправился в путь, петляя вокруг Бискайского залива, а потом направился в Испанию и остановился в музее Чиллида Ле.

Bugatti в турне по Франции и Испании. Фото: Bugatti

На другой день участники мчались в сторону Атлантических Пиренеев к перевалу Ронсева, пересекли вершины Франции и Испании и совершили следующую остановку в винодельческом регионе Ла-Риоха-Алавеса, посетили тамошний музей виноделия и древние подземелья для хранения вина.

Залог беспрекословного качества и доверие производителю шин заключается в комплектации ими новых автомобилей, сходящих с конвейеров автозаводов. Каждый третий автомобиль выезжает с конвейера на шинах Continental. Шины Continental устанавливаются более чем на 800 моделях разных автомобилей. Рекламная информация

Также владельцы Bugatti загнали свои автомобили на ипподром, а затем взяли курс в регион Басков, попутно посетив музеи Гуггенхайма в Бильбао, Испания.

Турне Bugatti стало самым удивительным по содержанию за всю историю проведения подобных мероприятий. Фото: Bugatti

"Это большое удовольствие отправиться в такое путешествие с клиентами, которые разделяют нашу страсть к бренду Bugatti и познакомить их с потрясающим регионом Басков, архитектурой, гастрономией. В этом году великолепное путешествие превзошло все предыдущие", – поделился впечатлениями от поездки президент Bugatti Automobiles Кристоф Пиошон.