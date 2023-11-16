Власники Bugatti продемонстрували своє багатство у традиційному європейському великому турі Францією та Іспанією.

Власники розкішних автомобілів на днях зібралися разом у найкрасивіших володіннях регіону Басків, де зосереджено історичні свідчення найдавніших і найбагатших культур Європи. Розкинувшись уздовж узбережжя Атлантичного океану від Байонни до Більбао, цей регіон має приголомшливі ландшафти, що перетинатися мережею гарних автомагістралей, дбайливо вплетених в історичне минуле краю виноградарства та виноробства.

На європейський тур власники прибули на 28 найкращих сучасних автомобілях Bugatti, включаючи Veyron, Chiron, Divo. З-поміж того флоту був помічений унікальний Chiron Profilée, який був проданий за неймовірні 9,79 мільйона євро (10,6 мільйона доларів) на відкритому аукціоні раніше цього року. Увагу також привертали яскраво-жовтий Divo та унікальний Veyron Grand Sport Vitesse у синій фарбі.

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Тур розкоші розпочався у французькому місті Біарріц з ночівлею у Hôtel Du Palais, який був побудований у середині 1800-х років Наполеоном III й служив літньою резиденцією його дружини. Потім караван розкішних гіперкарів вирушив у дорогу, петляючи навколо Біскайської затоки, а далі попрямував до Іспанії та зупинився в музеї Чілліда Ле.

Bugatti в турне по Франції та Іспанії. Фото: Bugatti

На другий день учасники мчали у бік Атлантичних Піренеїв до перевалу Ронсева, перетнули вершини Франції та Іспанії й зробили наступну зупинку у виноробному регіоні Ла-Ріоха-Алавеса, відвідали тамтешній музей виноробства та древні підземелля для зберігання вина.

Запорука беззаперечної якості та довіра виробнику шин полягає у комплектації ними нових автомобілів, які сходять з конвеєрів автозаводів. Наразі кожний третій автомобіль виїжджає з конвеєра на шинах Continental. Шини Continental встановлюються на понад 800 моделях різних автомобілів. Рекламна інформація

Також власники Bugatti загнали свої автомобілі на іподром, а потім взяли курс в регіон Басків, попутно відвідавши музеї Гуггенхайма в Більбао, Іспанія.

Турне Bugatti стало найдивовижнішим по змісту за всю історію проведення таких заходів. Фото: Bugatti

"Це велике задоволення відправитися в таку подорож з клієнтами, які поділяють нашу пристрасть до бренду Bugatti та познайомити їх із приголомшливим регіоном Басків, архітектурою, гастрономією. Цьогорічна чудова подорож перевершила усі попередні", - поділився враженнями від поїздки президент Bugatti Automobiles Крістоф Піошон.