Bugatti підтвердила двигун V16 для нового гіперкара. Наступника Chiron покажуть улітку цього року. Комбінована віддача, за найскромнішими підрахунками, складе близько 1800 кінських сил - а можливо, і близько 2000.

За розробку силової установки відповідала фірма Rimac, причому за підтримки знаменитої Cosworth. Bugatti підтвердила це офіційно, виклавши до мережі ролик, на якому можна почути звук нового агрегату. Гібридна система, якщо вірити чуткам, включатиме ДВС і три електромотори.

Читайте також: Bugatti "червоний дракон" отримав 1600 кінських сил та розганяється до 440 км/год: фото

Поки що Bugatti лише формально підтвердила торішні чутки, але без уточнення деталей. Наступник гіперкара Chiron дійсно отримає гібридну силову установку на базі двигуна V16, який, якщо вірити інсайдерам, спроектований за участю Cosworth. Об'єм агрегату становить 8,3 літра, а потужність — близько 1000 кінських сил. Ще 800 забезпечать три електромотори, так що по комбінованій віддачі новинка наблизиться до прототипу Bolide, який на гоночному бензині мав розвивати 1850 сил.

Також відомо, що майбутній гіперкар отримає «прозору приладку» і буде випущений у кількості 250 екземплярів. Для порівняння: «Широнов» було заплановано вдвічі більше, а дводверка Veyron розійшлася світом тиражем 450 штук. Прем'єра новинки запланована на весну 2024 року. Швидше за все, до цього моменту більша частина машин буде розпродана, хоча чекати на свої екземпляри покупцям доведеться довго. Річні обсяги Bugatti невеликі, і зазвичай термін становить близько двох років.

До речі, нещодавно, у січні, Bugatti показала фотографії фінального «Широна». Йшлося про стандартну машину, з двигуном W16 8.0 потужністю 1500 кінських сил. Якщо ж брати до уваги всі похідні моделі, то по-справжньому останнім було купе Profiléе – єдиний гіперкар у сучасній історії Bugatti з фіксованим спойлером. Двохдверка була заснована на Chiron Pur Sport, тому фактично це той же Chiron, але зі своєю специфікою.