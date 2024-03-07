Реплику одного из самых таинственных Bugatti продадут с аукциона. Это точная копия пропавшего Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire.

С аукциона продадут точную копию Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire. Автомобиль построен в 1992 году и является репликой купе Bugatti, исчезнувшего в годы Второй мировой войны.

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Найти следы "Черной машины" пытаются уже много лет, но пока что поиски ни к чему не привели. Сейчас она могла бы стоить более 100 миллионов евро, однако реплика Atlantic Coupé Recreation оценивается лишь в менее чем миллион евро.

Купе Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire уже давно стало чем-то вроде мифа. По исторической значимости его сравнивают с Янтарной комнатой, которая, как и машина, бесследно исчезла во время Второй мировой войны. Слухи, будто La Voiture Noire найдено, появившиеся года три назад, оказались лишь слухами. Поэтому у коллекционеров осталась лишь одна возможность прикоснуться к величайшему произведению Жана Бугатти - это Atlantic Coupé Recreation.

Реплика построена энтузиастом марки Эриком Кукс с использованием преимущественно оригинальных деталей. Донором для нее стал Type 57 Galibier 1935 года. Двигатель машины переделан под "сухой" картер и имеет два топливных насоса. Спецификация полностью соответствует оригинальному Type 57 SC, и даже алюминиевый кузов выбит вручную с потрясающим вниманием к мелочам. Вообще, Кукс известен среди коллекционеров именно умением создавать достоверные копии исторических моделей Bugatti, ну а этот автомобиль - лишнее тому подтверждение.

Работа над Atlantic Coupé Recreation была закончена в 1992 году. Затем купе зарегистрировали в Нидерландах, а в 2008-м оно сменило прописку на ближневосточную. 9 марта автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's в Дубае, где за него, по предварительным оценкам, могут заплатить 900 тысяч долларов.

Настоящий Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire, если когда-либо будет найден, возможно, окажется одной из самых дорогих машин в мире. Еще в 2021 Bugatti оценила его в 100 миллионов евро. Правда, цены на классику с того времени заметно выросли.