Репліку одного з найтаємничіших Bugatti продадуть з аукціону. Це точна копія зниклого Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire.

З аукціону продадуть точну копію Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire. Автомобіль побудований в 1992 році і є реплікою купе Bugatti, що зникло в роки Другої світової війни.

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Знайти сліди «Чорної машини» намагаються вже багато років, але поки що пошуки ні до чого не привели. Зараз вона могла б коштувати понад 100 мільйонів євро, проте репліка Atlantic Coupé Recreation оцінюється лише у менш ніж мільйон євро.

Купе Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire вже давно стало чимось на зразок міфу. За історичною значимістю його порівнюють із Янтарною кімнатою, яка, як і машина, безвісти зникла під час Другої світової війни. Чутки, ніби La Voiture Noire знайдено, що з'явилися роки три тому, виявилися лише чутками. Тому в колекціонерів залишилася лише одна можливість торкнутися найбільшого твору Жана Бугатті - це Atlantic Coupé Recreation.

Репліка побудована ентузіастом марки Еріком Кукс з використанням переважно оригінальних деталей. Донором для неї став Type 57 Galibier 1935 року. Двигун машини перероблений під «сухий» картер і має два паливні насоси. Специфікація повністю відповідає оригінальному Type 57 SC, і навіть алюмінієвий кузов вибитий вручну з приголомшливою увагою до дрібниць. Взагалі, Кукс відомий серед колекціонерів саме вмінням створювати достовірні копії історичних моделей Bugatti, ну а цей автомобіль - зайве тому підтвердження.

Робота над Atlantic Coupé Recreation була закінчена у 1992 році. Потім купе зареєстрували в Нідерландах, а 2008-го воно змінило прописку на близькосхідну. 9 березня автомобіль буде виставлено на аукціоні Sotheby's у Дубаї, де за нього, за попередніми оцінками, можуть заплатити 900 тисяч доларів.

Справжній Bugatti Type 57 SC Atlantic La Voiture Noire, якщо будь-коли буде знайдений, можливо, виявиться однією з найдорожчих машин у світі. Ще в 2021 Bugatti оцінила його в 100 мільйонів євро. Щоправда, ціни на класику з того часу помітно зросли.