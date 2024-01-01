Bugatti показала новинку під назвою Tourbillon

На цю прем’єру чекали особливо, адже французький бренд віддалився від концерну Volkswagen і перейшов під крило хорватського винахідника Мате Рімаца, а на арену вийшли електричні гіперкари. Втім, як пише Аvtomir.ua Bugatti Tourbillon не розчарував: унікальні інженерні рішення, дизайнерські вау-ефекти, невеликий наклад і тривале очікування початку постачання – все за класичними канонами.

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Ще п’ять років тому Bugatti оголосила, що більше не ставитиме рекорди швидкості: підкоривши позначку 300 миль на годину (483 км/год) на серійному автомобілі, у компанії зосередилися на інших областях. Новий супергібрид Tourbillon вже не можна назвати «най-най» – за розгінною динамікою він поступається Rimac Nevera, за максимальною швидкістю – SSC Tuatara.

Проте Мате Рімац дав зрозуміти, що покупців гіперкарів не цікавлять сухі цифри: мовляв, у швидкості того ж Rimac Nevera сумнівів немає, а з накладу в 150 примірників за три роки вдалося продати лише 50 машин. Тому головною «фішкою» Bugatti Tourbillon стали інженерні рішення, наприклад безнаддувний двигун V16. Розробник цього агрегату – британська фірма Cosworth. Робочий об’єм – 8,3 літра, це дуже гучний «верховий» мотор, який можна розкручувати до 9000 об/хв.

Сам по собі «атмосферник» видає 1000 к.с. та 900 Нм, що за мірками сучасних гіперкарів не так вже і багато. Тому Bugatti зробила ставку на гібридну систему з трьома електродвигунами: один вбудований у 8-ступеневий преселективний «робот», два інших розміщені на передній осі (кожен приводить у рух одне колесо). Пікова віддача гібрида – 1800 «конячок», що дозволяє Bugatti Tourbillon розігнатися з місця до 100 км/год за дві секунди.

Максимальна швидкість нового гіперкара – 445 км/год, тобто результат базового Chiron перекрито на 5 км/год. Однак прогрес по розгінній динаміці очевидний: з місця до 200 км/год новинка прискорюється менше ніж за п’ять секунд (-1,1 с), з місця до 300 км/год – менш ніж за 10 секунд (-3,1 с), а до 400 км /год можна розігнатися менш ніж за 25 секунд (-7,6 с).

Визначну динаміку Bugatti Tourbillon досягнуто не на шкоду екології, тобто обмежень з заїздом до центру міст не буде. Річ у тім, що конструктори примудрилися вбудувати в карбоновий монокок Т-подібну 800-вольтову батарею ємністю 24,8 кВт-год. Запас ходу без активації ДВЗ становить щонайменше 60 кілометрів. Про швидкість заряджання автовиробник промовчав.

За довжиною Bugatti Tourbillon на 127 міліметрів більше «Широна», зате висота скоротилася на 23 міліметри. Споряджена маса супергібрида виявилася меншою, ніж у попередника. Різниця становить один символічний кілограм (1995 проти 1996 кг), але з урахуванням великого акумулятора цей результат вражає.

Заощадити вдалося завдяки відмові від важкого турбомотора W16 (новий «атмосферник» важить всього 252 кг), відсутності механічного повного приводу, спрощення системи охолодження та інноваційній підвісці – ковані алюмінієві важелі, «надруковані» на 3D-принтері, на 45% легше за сталеві. Як і раніше, у конструкції широко застосовуються композитні матеріали, карбон та титан.

Дизайн екстер’єру Bugatti Tourbillon витриманий у дусі попередника, але спільних деталей немає, адже силова структура на основі монокока розроблена заново. Вдалося відмовитися від класичних дверей на користь схеми з «крилами метелика» а-ля McLaren. Втім, фірмові риси Bugatti залишилися: дбайливо збережені овальні боковини, решітка радіатора у вигляді підкови. Оригінальне рішення – вертикальний склоочисник на кшталт прототипів з перегонів на витривалість. Також привертають увагу гігантський навіть за мірками гіперкарів дифузор і висувний спойлер.

Інтер’єр Bugatti Tourbillon наче кидає виклик промисловості. Було поставлене завдання створити салон «поза часом», який не застаріє ні через 10, ні через 100 років, тож увагу звернули… на виробників годинників! Жодних цифрових панелей приладу: всі показники аж до заряду батареї відображаються стрілками. Перед водієм три круглі табло з виставленими напоказ шестернями, які пояснюють назву моделі.

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Звичайно, турбійону у гіперкара немає: механізму, який компенсує вплив земного тяжіння на точність ходу годинника, новинка не потребує. Символізм у тому, що механічний годинник залишається актуальним і донині, хоча давно з’явилися точніші електронні аналоги. Так і Bugatti Tourbillon уособлює попит на монструозні бензинові двигуни в епоху електромобілів.

Панеллю приладів займаються швейцарські майстри, і кожен кластер – витвір мистецтва, що складається з 600 титанових деталей та дорогоцінного каміння. Точність – від 5 до 50 мікронів. Інший шедевр дизайну – кермо з пелюстками, що «парять». У нього дві спиці зверху і знизу, при цьому маточина зафіксована, а вся інформація для водія однозначно читається незалежно від положення коліс.

Про регулювання керма нічого не сказано, натомість відомо, що сидіння водія жорстко зафіксовано, а налаштовувати можна лише положення педалей. Сенсорних клавіш на більшості фотографій не помітно зовсім, хоча це лукавство: невеликий сенсорний екран все ж є, він висувається з передньої панелі за потреби. Наприклад, на нього виводиться інформація з камери заднього виду при включенні задньої передачі.

Bugatti звертає увагу, то Tourbillon просторіший за попередника та комфортніше в далеких поїздках. Аудіосистема передбачена, хоч і без звичних динаміків: панелі салону зроблені таким чином, щоб «збуджувати» внутрішні поверхні гіперкара, немов струни деку музичного інструменту. Подробиць немає, хоча теоретично таке рішення дозволяє значно заощадити масу не на шкоду якості звучання.

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Проїхатися на Bugatti Tourbillon вдасться не скоро: перші клієнти отримають свої машини лише 2026 року. Тираж купе обмежений 250 примірниками, стартова ціна – 3,8 мільйона євро. Для порівняння, базовий Chiron коштував 2,4 мільйона євро, а кількість примірників становила 500 штук (без урахування «споріднених» моделей з іншим кузовом).