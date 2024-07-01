Покупка Bugatti Tourbillion дружиною Зеленського: звідки взялась ця історія

На сайті Verite Cachee з’явилась інформація, що дружина Володимира Зеленського купила Bugatti Tourbillion у дилера Bugatti Paris. Дилер заперечує факт покупки та вже заявив, що вживає судових заходів проти сторін, які просувають цю інформацію. Українські офіційні джерела стверджують, що це фейк російської пропаганди.

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Як зазначив італійський журналіст Девід Пуенте у соцмережі X, історія виникла на франкомовному веб-сайті під назвою Verite Cachee, або «Прихована правда у Франції». За його словами сайт запрацював лише минулого місяця, напередодні виборів у Франції.

На сайті розміщено документ, схожий на рахунок-фактуру за автомобіль, і відео в Instagram, де хтось, видаючи себе за співробітника дилерського центру, оголошує про продаж Турбійона родині Зеленських.



Center for Countering Disinformation спростовує інформацію про покупку Bugatti Tourbillon дружиною Зеленського

Український центр протидії дезінформації у соцмережі X зазначає, що ці заяви є неправдивими. Також припускають, що такий інформаційний вкид був приурочений до саміту НАТО наступного тижня у Вашингтоні, який відвідає Зеленський.

Як запевняє Bugatti Paris, “рахунок-фактура” є підробкою

Bugatti Paris заявляє, що рахунок-фактура підроблена. «Обов’язкові юридичні дані не відображаються в рахунку-фактурі, ціна автомобіля явно неправильна, ціна опцій та їх описи є неточними та суперечливими, графіка застаріла, а [власники Bugatti Paris] ніколи б не дозволили опублікувати такий документ».