Каким будет авторынок в 2025 году: прогноз

Уходящий год, снова прошел под статусом военного положения. Кроме того, он оставил в истории несколько событий, которые повлияли на авторынок, считают в Институте исследований авторынка.

Одно из них - изменение правил мобилизации транспорта, когда у владельца, который имеет два и более автомобиля, "лишние" машины государство может изымать на оборонные нужды. Это решение повлекло за собой "бум переписываний" весной - кто имел 2 или более авто, оформленных на себя, переоформлял их (или дарил) на родственников или друзей. Другие оперативно искали владельцев ранее проданных ими "по доверенности" машин, а когда уже все возможности были исчерпаны - "лишние" авто выбраковывали (снимали с учета навсегда). В этом году статистика этих операций оказалась самой высокой за все время.

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Еще один фактор - новые принципы оценки транспортных средств, которые продаются. Теперь без справки от экспертов (кроме первой продажи легковушки, мотоцикла или мопеда в году) переоформить авто не получится. Поэтому часть рынка снова ушла в тень - возвращается "мода" на доверенности, продавцы ищут знакомых, на кого можно оформлять "пригнанные" авто, поэтому официальная статистика торгов проседает.

Вспомним здесь и разговоры о введении военного сбора (15%) на первую регистрацию - новостей было столько, что рынок отреагировал сначала активизацией в подсегментах новых авто и "свежепригнанных", что впоследствии прогнозируемо изменилось на уменьшение объемов там же, поскольку информационная паника заставила часть покупателей принять решение быстрее запланированного времени. В конце концов этот сбор введен не был, но волны на диаграммах активности авторынка остались.

Введение повышенного военного сбора для физических лиц при продаже автомобилей, что произошло в конце года вместе с общим повышением ряда налогов, пока не проявилось в статистических срезах - об этом стоит будет поговорить в следующем году.

Цены на топливо оставались сравнительно стабильными, до введения в сентябре повышенных ставок акциза. Больше всего это отразилось на цене "автогаза" - пропан-бутановой сжиженной смеси. В декабре цена LPG достигла 37 гривен за литр, далее же эксперты топливного рынка прогнозируют 40 и более грн/л. Что в итоге приводит к едва заметному эффекту экономии при использовании ГБО. Поэтому при таких делах доля "газовых" авто будет уменьшаться.

Повышение бытового тарифа на электроэнергию не повлияло на сегмент электромобилей, и не повлияет, потому что даже при 4,32 грн/кВт-ч этот вид ТС остается самым дешевым среди всех остальных. И даже при 15-16 грн за киловатт на скоростных ЭЗС электромобили выигрывают по себестоимости пробега у ближайших конкурентов - легковушек с ГБО.

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Каждый прогноз тем точнее, чем меньше в нем условий "если". Мы беспрекословно верим в нашу Победу, и, как и все украинцы, надеемся что наступит она как можно быстрее. Понятно, что после отмены военного положения, демобилизации, проведения выборов состоится немало изменений. Вероятно, будут и те, что будут иметь влияние и на авторынок. Тогда специалисты ИДА, как всегда, будут изучать каждую из них и делиться выводами с аудиторией. А пока же следующие прогнозы составляем для текущих условий.

Легковые автомобили

Вторичный рынок в течение 2024 года показывал среднемесячный (реальный) объем около 80 тысяч перепродаж в месяц, с тенденцией к снижению ближе к концу года. Стоит отметить, что этот показатель эксперты Института исследований авторынка смогли в прошлом году назвать с погрешностью всего в 2%, то есть настолько точно, насколько это в принципе возможно. Относительно прогноза на 2025 - реальные объемы "вторички" останутся неизменными, однако в статистике в связи с упомянутыми в первой части этой статьи факторами мы будем видеть несколько меньшие официальные числа перепродаж.

Импорт держался около "статистического плато", и только под конец года объемы "пригона" неожиданно упали. Вероятно, следующем году в ежемесячных срезах мы будем видеть около 16 тысяч "свежепригнанных" авто, с тенденцией к уменьшению этого числа.

Новые легковые автомобили

Ежемесячно в Украине находится 5-6 тысяч покупателей новых авто. Эта стабильность будет сохраняться и в следующем году, поскольку нет факторов, которые могли бы повлиять на увеличение или уменьшение объемов торгов. А еще здесь в определенной (пусть и незначительной) степени свое влияние будет иметь введение "Евро-6".

Электромобили

Главный фактор, который определял точку насыщения этого подсегмента рынка ранее, а это наличие розетки дома или в гараже, теперь отходит на второй план. Появляется все больше электромобилей с запасом хода 300...500 километров и возможностью ускоренной зарядки на публичных ЭЗС, что открывает новые возможности для их покупателей - отпадает потребность в ежедневной зарядке, дальние дистанции преодолевать можно с затратами времени не слишком большими, чем на авто с ДВС.

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Следующий год последний (пока не заявлено других законодательных инициатив) по действий льгот на их растаможку. Поэтому предполагается рост объемов торгов в этом сегменте ближе к концу 2025 года, с пиком в ноябре-декабре. Возможно, с середины года (если у дилеров будет финансовая возможность) состоится активизация импорта электромобилей из США, так сказать, про запас, перед их подорожанием. Суммарное пополнение автопарка при этом составит около 70 тыс. электроавто.

Относительно цен, которые в прошлые годы стремительно снижались, сейчас этот процесс замедлился, и даже заметен некоторый рост средних цен на отдельные модели. Что вполне логично - средние цены на аукционах остаются неизменными, сопроводительные расходы на доставку и ремонт электромобилей не уменьшаются, дешевеют разве модели ранних выпусков, в связи с естественным старением (скорее - износом батареи). А если льготы на растаможку не будут продлены - очевидно, что ближе к середине-концу следующего года следует готовиться к подорожанию электромобилей.

Малый коммерческий транспорт

Этот и последующие сегменты коммерческого транспорта (за исключением автобусов) более полугода демонстрируют заметное снижение объемов. Можно будет считать неплохим результатом, если торги LCV сохранятся на уровне 3-4 тысяч в месяц. Однако скорее всего следует готовиться к следующему уменьшению продаж, причиной которой является общее снижение бизнес активности в стране из-за войны.

Грузовые авто группы >3,5 т

Из общего среднего ежемесячного объема торгов в этом сегменте 2-3 тыс. единиц ежемесячно, в конце 2024-го объемы упали до менее 2 тысяч. Причем снижение (как и в предыдущем сегменте) происходило не скачком, а постепенно, что можно увидеть в наших ежемесячных публикациях на соответствующих диаграммах. Причины аналогичные как и для малого коммерческого транспорта. Отсрочка экостандартов "Евро", которое приняли парламентарии, не приведет к росту объемов торгов грузовиками всех групп. Ожидаем здесь ежемесячные объемы около (или до) 2 тысяч единиц в целом.

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Седельные тягачи и полуприцепы

Подобно как и с грузовиками группы >3,5 Т объемы торгов тягачами упали вдвое. Причины все те же - общее состояние экономики. В следующем году стоит ожидать суммарных торгов всеми видами седельных тягачей на уровне около 1,5 тыс. единиц в месяц.

Синхронно с тягачами развивались события и в сегменте полуприцепов для них. Двойное уменьшение объемов, самые низкие показатели в конце 2024-го. Ожидаемое количество проданных полуприцепов (всех - новых и подержанных) - подобная сегмента тягачей, около 1,5 тыс. в месяц, что скорее следует воспринимать как верхнюю границу возможностей этого сегмента.

Автобусы

В следующем году можно ожидать суммарного объема торгов в этом сегменте ориентировочно на том же уровне, что и наблюдался в течение 2024-го: 500...1000 автобусов ежемесячно, с преимуществом вторичного рынка и незначительным пополнением автопарка новоприбывшими импортными подержанными или новыми автобусами местного производства. Больше всего на объемы купленных машин здесь будут влиять государственные закупки новых автобусов местного производства.

Мотоциклы

В 2024 году аналитики ИДА ожидали общий объем более 60 тысяч купленных мотоциклов всех видов. Получилось же чуть больше 70 тысяч - несмотря на общую тенденцию к стагнации в большинстве сегментов, мототранспорт покупали активнее, чем в предыдущие годы. Еще и с преимуществом новых изделий (среди которых более 80% китайская продукция).

Казалось бы, сигнал положительный - однако наоборот: недорогие транспортные средства, к которым относится большинство мотоциклов, которые покупают в Украине – скорее, дополнительное подтверждение низкой платежеспособности населения, которое покупает двухколесные машины не для спорта или развлечений (как в странах с развитой экономикой). Их берут как транспорт на каждый день, преимущественно в сельской местности или небольших городах, чтобы иметь мобильность. Вместо того, чтобы покупать легковые машины.

Интернет-торговля

Весь 2024 год мы наблюдали за активностью ведущих сайтов объявлений о продаже автомобилей в Украине. Также следили за медийной (или социальной) активностью дилеров (или отдельных продавцов) в социальных сетях. Эти наблюдения показывают заметный отток пользователей с "классических" сайтов объявлений, и значительный рост количества локальных социальных групп - как частных проектов отдельных дилеров, так и региональных групп с объявлениями о продаже автомобилей. Чаще всего для этого используют платформы TikTok, Instagram, Facebook, Telegram.

Бесплатное (или сравнительно недорогое) размещение объявлений на таких независимых платформах, их близость к покупателям в отдельных регионах, а иногда и доказанная эффективность работы по поиску клиентов привлекает все больше частных продавцов. Параллельно автодилеры наращивают создание собственного контента на альтернативных миллитимедийных платформах, что по отзывам практиков этой деятельности дает значительно более высокий эффект по количеству звонков при затратах сопоставимых или меньших, чем пакеты для бизнеса, которые предлагают электронные доски объявлений. В следующем году эти процессы будут продолжаться, охват классифайдов будет уменьшаться, зато будут развиваться локальные проекты на базах соцсетей.

Трейд-ин

В конце этого года Верховная Рада приняла ряд решений, которые упрощают работу дилеров, что в свою очередь должно способствовать развитию обмена автомобилей на площадках автодилеров, то есть предоставление услуги Трейд-ин.

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Также следует учесть, что с постоянным увеличением зависимости граждан от почасовой оплаты (или присутствия на месте осуществления деятельности), у них все меньше времени на то, чтобы заниматься продажей самостоятельно. Поэтому спрос на эту услугу уже немалый, главное правильно ее организовать - предлагать адекватные цены выкупа, акционный выкуп ранее проданных машин тем же дилером, конкурентные цены на автомобили, которые покупатель хочет получить с доплатой.

В конце концов, есть немало опыта Трейд-ин в США или отдельных странах Европы, на специальных курсах от Института исследований авторынка можно узнать, как эффективно построить такую (и любую другую) перспективную деятельность в сфере автобизнеса.