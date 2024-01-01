Дизельная классика терминалов сдает позиции: электрические машины наступают

Ведущий оператор логистики YMX Logistics и признанный лидер специализированных электромобилей большой грузоподъемности Orange EV объявили о партнерстве в размещении сразу двух десятков терминальных тягачей на распределительных и промышленных площадках по всей Северной Америке. Сотрудничество направлено на сокращение выбросов и экономию средств.

Тягачи начнут работать в калифорнийских портах. Эти машины будут транспортировать контейнеры и полуприцепы как по внутренним маршрутам терминалов, так и для доставлять загруженные/пустые прицепные системы и контейнеры на площадку выдачи грузов на причал для отправки водным путем.

Читайте также Странные тягачи Ro-Ro с половиной кабины стали электрическими

Терминальные тягачи Orange EV имеют убедительные преимущества относительно дизельных аналогов: безотказная работа аккумуляторных машин на уровне 98% значительно выигрывает против показателя 75% у машин с ДВС. Именно такие показатели выдают модели EV Husk-e XP и EV Husk, которые заказала YMX Logistics.

Фото: YMX Logistics

У таких машин более плавная, тихая работа, чем у дизельных тягачей. Очень комфортные условия для водителя. В салоне одноместного тягача благодаря климат-контролю удобно работать даже в жару.

Заряда аккумуляторной батареи емкостью 245 кВт-ч хватает для работы на протяжении всей смены. Ее можно полностью зарядить за 2 часа. Гарантийный срок – 7,5 года.

Читайте также Renault переделывает старые фуры в электромобили: видео

Благодаря такому потенциалу терминальный тягач без труда транспортирует 20-футовые контейнеры на скорости 52 км/ч.

С момента запуска в 2015 году тягачей Orange EV эти машины выбрали более 200 автопарков в 35 штатах США, Канаде и странах Карибского бассейна. Их суммарный пробег за это время достиг более 30 млн километров.