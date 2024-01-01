Странные тягачи Ro-Ro с половиной кабины стали электрическими

Согласно классификации, грузовые тягачи Ro-Ro для терминалов, логистических центров или товарных железных станций являются мощными тракторами класса 8 с большим крутящим моментом. Они специально сконструированы для работы с экстремальной полезной нагрузкой при любых погодных условиях и при стабильно высокой перегрузке.

Поскольку на терминалах плечо доставки короткое, то за смену такой трактор способен переместить до сотни прицепов ро-ро, сообщается на сайте Volvo Penta. Обычно такие тягачи работают круглосуточно в три смены.

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Для аккумуляторных машин разработаны электродвигатели с высоким крутящим моментом, не требующие обслуживания. Электродвигатели последнего поколения стали идеальным вариантом для полноприводной трансмиссии. Разработка для стратегического европейского транспортного узла порта Гент должна обеспечить грузовику дополнительное сцепление на потенциально мокрых, скользких пандусах.

"Технический прогресс, достигнут благодаря нашему сотрудничеству с Volvo Penta в создании полностью электрического терминального тягача 4×4 RME225, демонстрирует наши усилия по расширению ассортимента новых транспортных средств без вредных выбросов специально для суровых потребностей большегрузного портового оборудования. Мы гарантируем, что он работает надежно, эффективно и результативно в реальных рабочих сценариях , – говорит Конрад Верпланке, инженер по продажам MOL.

Новый грузовик укомплектован полностью электрической трансмиссией Volvo Penta, состоящей из трех аккумуляторных блоков общей мощностью 270 кВт-ч установленной энергии, коробки передач EPT802 и двух приводных двигателей мощностью 200 кВт (по одному на каждую ось). Отдельный двигатель мощностью 50 кВт питает гидравлическую систему грузовика и седло.

Также продумали технологию зарядки. Производитель предложил единый тип зарядного устройства, который может обслуживать не только тягачи терминалов, но и любое другое оборудование и транспортные средства Volvo, заходящих в порт. Такой подход свидетельствует о большей стандартизации запчастей и интеграции автопарка, пытаются обеспечивать будущее потребности инфраструктуры сайта на следующие пять, десять или более лет. Это означает более низкие расходы и, вероятно, большее время безотказной работы.

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"Ценность электрификации выходит за рамки начальных инвестиций в технологии. Полностью электрический трактор соответствует своим дизельным аналогам по производительности, с потенциально более высокими темпами ускорения и доступным крутящим моментом на RME225. Успех зависит от обеспечения превосходной производительности и оптимизации общей стоимости владения", – объясняет региональный менеджер по продажам Volvo Penta Йерун Овервельде.

Фото: Volvo Penta