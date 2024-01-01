Дивні тягачі Ro-Ro з половиною кабіни стали електричними

Згідно з класифікацією, вантажні тягачі Ro-Ro для терміналів, логістичних центрів чи товарних залізних станцій є потужними тракторами класу 8 з великим крутним моментом. Вони спеціально сконструйовані для роботи з екстремальним корисним навантаженням за будь-яких погодних умов та при стабільно високому перевантаженню.

Оскільки на терміналах плече доставлення коротке, то за зміну такий трактор спроможний перемістити до сотні причепів ро-ро, повідомляється на сайті Volvo Penta. Зазвичай такі тягачі працюють цілодобово у три зміни.

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Для акумуляторних машин розроблено електродвигуни з високим крутним моментом, що не потребують обслуговування. Електродвигуни останнього покоління стали ідеальним варіантом для повнопривідної трансмісії. Розробка для стратегічного європейського транспортного вузла порту Гент має забезпечити вантажівці додаткове зчеплення на потенційно мокрих, слизьких пандусах.

"Технічний прогрес, досягнутий завдяки нашій співпраці з Volvo Penta у створенні повністю електричного термінального тягача 4×4 RME225, демонструє наші зусилля щодо розширення асортименту нових транспортних засобів без шкідливих викидів спеціально для суворих потреб великовантажного портового обладнання. Ми гарантуємо, що він працює надійно, ефективно та результативно в реальних робочих сценаріях", – говорить Конрад Верпланке, інженер з продажу MOL.

Нова вантажівка укомплектована повністю електричною трансмісією Volvo Penta, що складається з трьох акумуляторних блоків загальною потужністю 270 кВт-год встановленої енергії, коробки передач EPT802 і двох приводних двигунів потужністю 200 кВт (по одному на кожну вісь). Окремий двигун потужністю 50 кВт живить гідравлічну систему вантажівки та сідло.

Також продумали технологію зарядки. Виробник запропонував єдиний тип зарядного пристрою, який може обслуговувати не лише тягачі терміналів, але й будь-яке інше обладнання та транспортні засоби Volvo, що заходять в порт. Такий підхід свідчить про більшу стандартизацію запчастин та інтеграцію автопарку, що намагаються забезпечувати майбутнє потреби інфраструктури сайту на наступні п’ять, десять чи більше років. Це означає нижчі витрати та, імовірно, більший час безвідмовної роботи.

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"Цінність електрифікації виходить за рамки початкових інвестицій у технології. Повністю електричний трактор відповідає своїм дизельним аналогам за продуктивністю, з потенційно вищими темпами прискорення та доступним крутним моментом на RME225. Успіх залежить від забезпечення чудової продуктивності та оптимізації загальної вартості володіння", — пояснює регіональний менеджер з продажу Volvo Penta Єрун Овервельде.

Фото: Volvo Penta