Дизельна класика терміналів здає позиції: електричні машини наступають

Провідний оператор логістики YMX Logistics та визнаний лідер спеціалізованих електромобілів великої вантажності Orange EV оголосили про партнерство в розміщенні відразу двох десятків термінальних тягачів на розподільчих та промислових майданчиках по всій Північній Америці. Співпраця спрямована на скорочення викидів та економії коштів.

Тягачі працюватимуть в каліфорнійських портах. Ці машини транспортуватимуть контейнери та напівпричепи як по внутрішніх маршрутах терміналів, так і доставлятимуть завантажені/порожні причіпні системи та контейнери на майданчики видачі вантажів чи на причал для посилання водним шляхом.

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Термінальні тягачі Orange EV мають переконливі переваги відносно дизельних аналогів: безвідмовна робота акумуляторних машин на рівні 98% значно виграє проти показника 75% у машин з ДВЗ. Саме такі показники видають моделі EV Husk-e XP та EV Husk, які замовила YMX Logistics.

Фото: YMX Logistics

У таких машин більш плавна, тиха робота, ніж у дизельних тягачів. Дуже комфортні умови для водія. В салоні одномісного тягача завдяки клімат-контролю зручно працювати навіть у спеку.

Заряду акумуляторної батареї місткість 245 кВт-год вистачає для роботи упродовж всієї зміни. Її можна повністю зарядити за 2 години. Гарантійний термін – 7,5 року.

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Завдяки такому потенціалу термінальний тягач без потуг транспортує 20-футові контейнери на швидкості 52 км/год.

З моменту запуску у 2015 році тягачів Orange EV ці машини вибрали понад 200 автопарків у 35 штатах США, Канаді та країнах Карибського басейну. Їх сумарний пробіг за цей час досяг понад 30 млн кілометрів.