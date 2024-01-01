Сколько средств потратили украинцы на импорт авто

Сколько потратили украинцы на импорт авто
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По данным Госстата, с января по октябрь в Украину было импортировано 265 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Общая таможенная стоимость этих авто составила $ 3 млрд 634 млн, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 53,5 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 53557 ед. (-12%);
- США - 40793 ед. (+34%);
- Китай - 30491 ед. (+81%);
- Япония - 26523 ед. (+0,3%);
- Франция - 14660 ед. (-34%);
- Корея - 13920 ед. (+39%);
- Чехия - 12238 ед. (-20%);
- Великобритания - 11420 ед. (-16%);
- Словакия - 11081 ед. (+18%);
- Мексика - 10991 ед. (+42%).