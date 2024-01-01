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Сколько средств потратили украинцы на импорт авто

За десять месяцев текущего года стоимость импорта легковых авто составила более $3,6 млрд.
Сколько потратили украинцы на импорт авто - Auto24

Сколько потратили украинцы на импорт авто

Евгений Гудущан
logo25 декабря, 14:30
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По данным Госстата, с января по октябрь в Украину было импортировано 265 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $ 3 млрд 634 млн, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 53,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  • Германия - 53557 ед. (-12%);
  • США - 40793 ед. (+34%);
  • Китай - 30491 ед. (+81%);
  • Япония - 26523 ед. (+0,3%);
  • Франция - 14660 ед. (-34%);
  • Корея - 13920 ед. (+39%);
  • Чехия - 12238 ед. (-20%);
  • Великобритания - 11420 ед. (-16%);
  • Словакия - 11081 ед. (+18%);
  • Мексика - 10991 ед. (+42%).
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