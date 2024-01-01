Сколько средств потратили украинцы на импорт авто

По данным Госстата, с января по октябрь в Украину было импортировано 265 тыс легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Общая таможенная стоимость этих авто составила $ 3 млрд 634 млн, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено более 53,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и КНР.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто: