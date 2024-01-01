Сколько стоил импорт электромобилей для украинцев

По данным Госстата, с января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45361 легковой электромобиль (BEV), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила $989 млн.

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Из этого количества новыми были 12619 авто., а 32742 – подержанные. На закупку новых электромобилей импортеры потратили $334 млн. Таможенная стоимость бывших в употреблении электромобилей составила – $655 млн. Чаще всего новые BEV завозили из Китая. Подержанные из США.

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

КНР - 11131 ед.; Япония - 472 ед.; Германия - 304 ед.; Великобритания - 247 ед.; Бельгия - 214 ед.

ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей: