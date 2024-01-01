Сколько стоил импорт электромобилей для украинцев

Чаще всего новые BEV завозили из Китая
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По данным Госстата, с января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45361 легковой электромобиль (BEV), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила $989 млн.
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Из этого количества новыми были 12619 авто., а 32742 – подержанные. На закупку новых электромобилей импортеры потратили $334 млн. Таможенная стоимость бывших в употреблении электромобилей составила – $655 млн. Чаще всего новые BEV завозили из Китая. Подержанные из США.
ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:
- КНР - 11131 ед.;
- Япония - 472 ед.;
- Германия - 304 ед.;
- Великобритания - 247 ед.;
- Бельгия - 214 ед.
ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:
- США - 12602 ед.;
- Германия - 5188 ед.;
- Корея - 4193 ед.;
- Великобритания - 3165 ед.;
- КНР - 2147 ед.