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Сколько стоил импорт электромобилей для украинцев

На импорт легковых электромобилей украинцы потратили $989 млн за не полный 2024 год.
Откуда импортировали электромобили для украинцев - Auto24

Чаще всего новые BEV завозили из Китая

Евгений Гудущан
logo28 ноября, 11:11
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По данным Госстата, с января по сентябрь 2024 года в Украину было импортировано 45361 легковой электромобиль (BEV), сообщает Укравтопром. Общая таможенная стоимость этих авто составила $989 млн.

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Из этого количества новыми были 12619 авто., а 32742 – подержанные. На закупку новых электромобилей импортеры потратили $334 млн. Таможенная стоимость бывших в употреблении электромобилей составила – $655 млн. Чаще всего новые BEV завозили из Китая. Подержанные из США.

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

  1. КНР - 11131 ед.;
  2. Япония - 472 ед.;
  3. Германия - 304 ед.;
  4. Великобритания - 247 ед.;
  5. Бельгия - 214 ед.

ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:

  1. США - 12602 ед.;
  2. Германия - 5188 ед.;
  3. Корея - 4193 ед.;
  4. Великобритания - 3165 ед.;
  5. КНР - 2147 ед.
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