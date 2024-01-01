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Из каких стран импортировали больше всего автомобилей: статистика

За 9 месяцев импорт легковых авто стоил жителям Украины почти $3,3 млрд плюс налоги.
Откуда импортируют больше всего автомобилей - Auto24

Откуда импортируют больше всего автомобилей

Евгений Гудущан
logo25 ноября, 11:25
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По данным Госстата, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3млрд 276млн, что на 14% больше, чем в прошлом году.

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Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  1. Германия - 47527 ед.;
  2. США - 37367 ед.;
  3. Китай - 28653 ед.;
  4. Япония - 24065 ед.;
  5. Франция - 12565 ед.;
  6. Корея - 12497 ед.;
  7. Чехия - 10501 ед.;
  8. Словакия - 10361 ед.;
  9. Великобритания - 10151 ед.;
  10. Мексика - 10066 ед.
#Регистриция автомобиля #Aвтобизнес #Новости