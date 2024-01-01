Из каких стран импортировали больше всего автомобилей: статистика

Откуда импортируют больше всего автомобилей
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По данным Госстата, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $3млрд 276млн, что на 14% больше, чем в прошлом году.
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Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 47527 ед.;
- США - 37367 ед.;
- Китай - 28653 ед.;
- Япония - 24065 ед.;
- Франция - 12565 ед.;
- Корея - 12497 ед.;
- Чехия - 10501 ед.;
- Словакия - 10361 ед.;
- Великобритания - 10151 ед.;
- Мексика - 10066 ед.