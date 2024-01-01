З яких країн імпортували найбільше автомобілів: статистика

За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3млрд 276млн, що на 14% більше, ніж торік.

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто: