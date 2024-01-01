З яких країн імпортували найбільше автомобілів: статистика

Звідки імпортують найбільше автомобілів
Посилання скопійовано!
За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3млрд 276млн, що на 14% більше, ніж торік.
Читайте також: З якими двигунами імпортували найбільше авто: статистика
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Нiмеччина - 47527 од.;
- США - 37367 од.;
- Китай - 28653 од.;
- Японiя - 24065 од.;
- Францiя - 12565 од.;
- Корея - 12497 од.;
- Чехія - 10501 од.;
- Словаччина - 10361 од.;
- Велика Британія - 10151 од.;
- Мексика - 10066 од.