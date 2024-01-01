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З яких країн імпортували найбільше автомобілів: статистика

За 9 місяців імпорт легкових авто коштував жителям України майже $3,3 млрд плюс податки.
Звідки імпортують найбільше автомобілів - Auto24

Звідки імпортують найбільше автомобілів

Євген Гудущан
logo25 листопада, 11:25
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За даними Держстату, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила $3млрд 276млн, що на 14% більше, ніж торік.

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Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  1. Нiмеччина - 47527 од.;
  2. США - 37367 од.;
  3. Китай - 28653 од.;
  4. Японiя - 24065 од.;
  5. Францiя - 12565 од.;
  6. Корея - 12497 од.;
  7. Чехія - 10501 од.;
  8. Словаччина - 10361 од.;
  9. Велика Британія - 10151 од.;
  10. Мексика - 10066 од.
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