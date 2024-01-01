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З якими двигунами імпортували найбільше авто: статистика

Структура імпорту легкових авто за типами двигунів змінюється. Частка електричних та гібридних машин зростає, але переважна більшість – бензинові.
Авто з якими двигунами імпортують в Україну - Auto24

Переважна більшість імпорту – бензинові авто

Євген Гудущан
logo30 травня, 11:09
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У I кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів. З цієї кількості, за даними Держмитслужби, три чверті імпорту охопили автомобілі обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

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Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала наступний вигляд:

  • Бензинові – 52%
  • Дизельні – 23%
  • Електро – 18%
  • Гібридні – 7%
#Автобізнес #Новини

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