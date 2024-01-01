З якими двигунами імпортували найбільше авто: статистика

Переважна більшість імпорту – бензинові авто
Посилання скопійовано!
30 травня, 11:09
0
0 хв
У I кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів. З цієї кількості, за даними Держмитслужби, три чверті імпорту охопили автомобілі обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння.
Читайте також: Які автомобілі імпортували в Україну у 2023 році: статистика
Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала наступний вигляд:
- Бензинові – 52%
- Дизельні – 23%
- Електро – 18%
- Гібридні – 7%