З якими двигунами імпортували найбільше авто: статистика

У I кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86590 легкових автомобілів. З цієї кількості, за даними Держмитслужби, три чверті імпорту охопили автомобілі обладнані традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Читайте також: Які автомобілі імпортували в Україну у 2023 році: статистика

Структура імпорту легковиків за типами двигунів у І кварталі мала наступний вигляд: