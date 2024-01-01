С какими двигателями импортировали больше всего авто: статистика

Подавляющее большинство импорта – бензиновые авто
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30 мая, 11:09
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В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86590 легковых автомобилей. Из этого количества, по данным Гостаможслужбы, три четверти импорта охватили автомобили оборудованные традиционными двигателями внутреннего сгорания.
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Структура импорта легковушек по типам двигателей в I квартале выглядела следующим образом:
- Бензиновые – 52%
- Дизельные – 23%
- Электро – 18%
- Гибридные – 7%