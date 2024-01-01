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С какими двигателями импортировали больше всего авто: статистика

Структура импорта легковых авто по типам двигателей меняется. Доля электрических и гибридных машин растет, но подавляющее большинство – бензиновые.
Авто с какими двигателями импортируют в Украину - Auto24

Подавляющее большинство импорта – бензиновые авто

Евгений Гудущан
logo30 мая, 11:09
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В I квартале 2024 года в Украину было импортировано 86590 легковых автомобилей. Из этого количества, по данным Гостаможслужбы, три четверти импорта охватили автомобили оборудованные традиционными двигателями внутреннего сгорания.

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Структура импорта легковушек по типам двигателей в I квартале выглядела следующим образом:

  • Бензиновые – 52%
  • Дизельные – 23%
  • Электро – 18%
  • Гибридные – 7%
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