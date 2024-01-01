Скільки коштував імпорт електромобілів для українців

Найчастіше нові BEV завозили з Китаю
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За даними Держстату, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила $989 млн.
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З цієї кількості новими були 12619 авто., а 32742 – вживані. На закупку нових електромобілів імпортери витратили $334 млн. Митна вартість вживаних електромобілів становила – $655 млн. Найчастіше нові BEV завозили з Китаю. Вживані з США.
ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:
- КНР - 11131 од.;
- Японiя - 472 од.;
- Нiмеччина - 304 од.;
- Велика Британія - 247 од.;
- Бельгiя - 214 од.
ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
- США - 12602 од.;
- Нiмеччина - 5188 од.;
- Корея - 4193 од.;
- Велика Британія - 3165 од.;
- КНР - 2147 од.