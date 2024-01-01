Скільки коштував імпорт електромобілів для українців

За даними Держстату, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила $989 млн.

Читайте також: З яких країн імпортували найбільше автомобілів: статистика

З цієї кількості новими були 12619 авто., а 32742 – вживані. На закупку нових електромобілів імпортери витратили $334 млн. Митна вартість вживаних електромобілів становила – $655 млн. Найчастіше нові BEV завозили з Китаю. Вживані з США.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

КНР - 11131 од.; Японiя - 472 од.; Нiмеччина - 304 од.; Велика Британія - 247 од.; Бельгiя - 214 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів: