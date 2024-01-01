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Скільки коштував імпорт електромобілів для українців

На імпорт легкових електромобілів українці витратили $989 млн за не повний 2024 рік.
Звідки імпортували електромобілі для українців - Auto24

Найчастіше нові BEV завозили з Китаю

Євген Гудущан
logo28 листопада, 11:11
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За даними Держстату, з січня по вересень 2024 року в Україну було імпортовано 45361 легковий електромобіль (BEV), повідомляє Укравтопром. Загальна митна вартість цих авто становила $989 млн.

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З цієї кількості новими були 12619 авто., а 32742 – вживані. На закупку нових електромобілів імпортери витратили $334 млн. Митна вартість вживаних електромобілів становила – $655 млн. Найчастіше нові BEV завозили з Китаю. Вживані з США.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

  1. КНР - 11131 од.;
  2. Японiя - 472 од.;
  3. Нiмеччина - 304 од.;
  4. Велика Британія - 247 од.;
  5. Бельгiя - 214 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

  1. США - 12602 од.;
  2. Нiмеччина - 5188 од.;
  3. Корея - 4193 од.;
  4. Велика Британія - 3165 од.;
  5. КНР - 2147 од.
#Автобізнес #Новини