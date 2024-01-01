Скільки коштів витратили українці на імпорт авто

За даними Держстату, з січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тис легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 634 млн, що на 9,5% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто: