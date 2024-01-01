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Скільки коштів витратили українці на імпорт авто

За десять місяців поточного року вартість імпорту легкових авто склала понад $3,6 млрд.
Скльки витратили українці на імпорт авто - Auto24

Скільки витратили українці на імпорт авто

Євген Гудущан
logo25 грудня, 14:30
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За даними Держстату, з січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тис легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 634 млн, що на 9,5% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.

ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

  • Нiмеччина - 53557 од. (-12%);
  • США - 40793 од. (+34%);
  • Китай - 30491 од. (+81%);
  • Японiя - 26523 од. (+0,3%);
  • Францiя - 14660 од. (-34%);
  • Корея - 13920 од. (+39%);
  • Чехія - 12238 од. (-20%);
  • Велика Британія - 11420 од. (-16%);
  • Словаччина - 11081 од. (+18%);
  • Мексика - 10991 од. (+42%).
#Автоподія #Реєстрація авто #Новини