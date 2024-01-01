Скільки коштів витратили українці на імпорт авто

Скільки витратили українці на імпорт авто
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За даними Держстату, з січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тис легкових авто (вживаних та нових), повідомляє Укравтопром. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 634 млн, що на 9,5% більше, ніж торік. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто.
Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та КНР.
ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- Нiмеччина - 53557 од. (-12%);
- США - 40793 од. (+34%);
- Китай - 30491 од. (+81%);
- Японiя - 26523 од. (+0,3%);
- Францiя - 14660 од. (-34%);
- Корея - 13920 од. (+39%);
- Чехія - 12238 од. (-20%);
- Велика Британія - 11420 од. (-16%);
- Словаччина - 11081 од. (+18%);
- Мексика - 10991 од. (+42%).