Які нові автомобілі купували мерії українських міст

Київ у списку таких закупівель лише на третьому місці з показником 60 придбаних автівок на суму 70,7 млн грн, тобто 1,17 млн грн в середньому за кожну одиницю транспорту. Він пропустив вперед Львів, який придбав 86 автомобілів за 106,5 млн грн, заплативши за кожну машину в межах 1,23 млн грн.

А ось першість заслужено посіла мерія Кривого Рогу. Там закупили удвічі більше від столиці та на 1,4 раза більше від Львова. Саме таку статистику DOZORRO оприлюднила громадська організація "Прозорі міста" (Transparent cities/Прозорі міста), яка також брала участь у цьому дослідженні.

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Торік мерія Кривого рогу закупила 126 автомобілів на загальну суму 140,5 млн грн. За кожну одиницю транспорту витрачено з бюджету 1,11 млн грн, що трохи менше, ніж це робилося у Києві та Львові. Щоправда, ці коливання незначні, фактично відповідають реальним цінникам.

В топову п’ятірку також входять Вінниця та Луцьк, на рахунку яких 52 та 40 куплених автомобілів, за 66,8 та 51,8 млн грн кожна.

Окрім обласних центрів, до ТОП-15 потрапили невеличкі міста Бровари, Біла Церква та Вишневе, на рахунку яких 36, 27 та 9 куплених автівок.

Дослідження показало, що половина закупленого меріями автотранспорту припадає на пікапи – 2,8 тис. Усі вони передані до підрозділів Сил оборони: пікапи та позашляховики "найбільш потрібні машини на фронті через великі багажні відсіки, куди можна завантажити всі необхідні на війні речі".

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Серед пікапів лідером є Mitsubishi L200 – придбали 146 таких автівок, витративши на них 186,9 млн грн. В середньому кожна L200 обійшлася бюджету в 1,28 млн грн. Найбільше їх купили у Вінниці та Луцьку – кожне місто по 30 машин.

Toyota Hilux — ще одна популярна серед мерій модель. Їх купили 102 од. за 149,9 млн грн. В середньому за кожну одиницю заплачено 1,46 млн грн. Найбільше Toyota Hilux придбали у Львові – 50 авто та у Білій Церкві – 27 авто.

Третя за кількістю куплених марок – Great Wall Wingle. У Кривому Розі купили 100 таких машин на загальну суму 112,7 млн грн. В середньому це обійшлося в межах 1,12 млн грн за кожного "китайця".