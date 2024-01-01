Toyota Corolla получила ряд улучшений

Компания Toyota отметила, что новые опции усиливают рыночную привлекательность Corolla и сделают модель мощным предложением в центре европейского сегмента C для семейных автомобилей. В частности, японский автопроизводитель старается использовать экологические материалы везде, где это возможно.

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Поэтому все версии Corolla предлагаются с синтетической кожей на руле и ручке переключения передач. Начиная с комплектации Mid+, модель 2025 модельного года в кузове Touring Sports доступна с новой обивкой из переработанных тканей.

Кроме этого, палитру цветов для моделей Hatchback, Touring Sports и Sedan было расширено до 10 вариантов с добавлением нового Metal Oxide – насыщенного красного внешнего покрытия. Новая окраска кузова будет предлагаться эксклюзивно в двухцветной комбинации с глянцевой черной крышей для Hatchback и Touring Sports, или как монотонная/двухцветная опция для Sedan.

Также автомобиль получил черные накладки зеркал, добавляющие резкую новую контрастную функцию. Напоследок, Corolla 2025 модельного года имеет новые 17-дюймовые легкосплавные диски в комплектации Mid+ для всех трех типов кузова.

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Автопроизводитель сообщил, что производство моделей Hatchback и Touring Sports 2025 года начнется на заводе Toyota в Великобритании. в феврале, после чего в марте состоится запуск производства седанов в Турции. Продажи начнутся в марте.