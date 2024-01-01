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Что известно об обновленном Toyota Hilux GR Sport: подробности

Ожидается, что обновленный Toyota Hilux GR Sport будет отличаться улучшенной проходимостью на бездорожье, благодаря усовершенствованной подвеске. Под капотом, вероятно, будет установлен турбодизель на 221 л.с., хотя компания также может предложить более мощный гибридный вариант.
Toyota готовит обновленный Hilux GR Sport: подробности - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Неофициальное изображение обновленного Toyota Hilux GR Sport

Даниил Северенчук
logo10 марта, 14:20
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Текущий Toyota Hilux восьмого поколения дебютировал еще в 2015 году, однако до сих пор остается бестселлером бренда. Несмотря на это, стало известно, что компания уже ведет работу над обновленной версией модели.

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Как отмечает Carscoops, текущий Hilux GR Sport отличается от стандартного пикапа несколько более широкой колеей, лучшими амортизаторами от KYB и увеличенной мощностью 2,8-литрового турбодизеля до 221 лошадиной силы.

Toyota Hilux GR Sport

Ожидается, что обновленный пикап также будет построен на раме Toyota IMV, а не на новой архитектуре TNGA-F, которая используется в Tacoma. Визуализация дизайнеров Carscoops предусматривает, что автомобиль получит новые тонкие светодиодные фары и иную решетку радиатора.

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Кроме того, модель отличается расширенными крыльями и массивным пластиковым покрытием. В салоне также стоит ожидать кардинальный редизайн с введением 12,3-дюймовой информационно-развлекательной системы с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядки и цифровой панели приборов.

Усовершенствованный набор систем помощи водителю Toyota Safety Sense также будет включен, обеспечивая соответствие Hilux более строгим стандартам безопасности. В качестве силового агрегата, вероятно, будет выступать стандартный дизель текущей модели.

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Однако, Toyota также может оснастить модель 2,4-литровой гибридной трансмиссией от Tacoma, который генерирует 326 лошадиных сил. Также ожидается, что инженеры японского автопроизводителя изменят настройки передней подвески.

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