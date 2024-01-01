Что известно об обновленном Toyota Hilux GR Sport: подробности

Текущий Toyota Hilux восьмого поколения дебютировал еще в 2015 году, однако до сих пор остается бестселлером бренда. Несмотря на это, стало известно, что компания уже ведет работу над обновленной версией модели.

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Как отмечает Carscoops, текущий Hilux GR Sport отличается от стандартного пикапа несколько более широкой колеей, лучшими амортизаторами от KYB и увеличенной мощностью 2,8-литрового турбодизеля до 221 лошадиной силы.

Toyota Hilux GR Sport

Ожидается, что обновленный пикап также будет построен на раме Toyota IMV, а не на новой архитектуре TNGA-F, которая используется в Tacoma. Визуализация дизайнеров Carscoops предусматривает, что автомобиль получит новые тонкие светодиодные фары и иную решетку радиатора.

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Кроме того, модель отличается расширенными крыльями и массивным пластиковым покрытием. В салоне также стоит ожидать кардинальный редизайн с введением 12,3-дюймовой информационно-развлекательной системы с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядки и цифровой панели приборов.

Усовершенствованный набор систем помощи водителю Toyota Safety Sense также будет включен, обеспечивая соответствие Hilux более строгим стандартам безопасности. В качестве силового агрегата, вероятно, будет выступать стандартный дизель текущей модели.

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Однако, Toyota также может оснастить модель 2,4-литровой гибридной трансмиссией от Tacoma, который генерирует 326 лошадиных сил. Также ожидается, что инженеры японского автопроизводителя изменят настройки передней подвески.