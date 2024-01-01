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Що відомо про оновлений Toyota Hilux GR Sport: подробиці

Очікується, що оновлений Toyota Hilux GR Sport відрізнятиметься покращеною прохідністю на бездоріжжі, завдяки вдосконаленій підвісці. Під капотом, ймовірно, буде встановлено турбодизель на 221 к.с., хоча компанія також може запропонувати потужніший гібридний варіант.
Toyota готує оновлений Hilux GR Sport: подробиці - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Неофіційне зображення оновленого Toyota Hilux GR Sport

Данило Северенчук
logo10 березня, 14:20
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Поточний Toyota Hilux восьмого покоління дебютував ще у 2015 році, проте досі залишається бестселером бренду. Попри це, стало відомо, що компанія вже веде роботу над оновленою версією моделі.

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Як зазначає Carscoops, поточний Hilux GR Sport відрізняється від стандартного пікапа дещо ширшою колією, кращими амортизаторами від KYB й збільшеною потужністю 2,8-літрового турбодизеля до 221 кінської сили.

Toyota Hilux GR Sport

Очікується, що оновлений пікап також буде побудовано на рамі Toyota IMV, а не на нової архітектурі TNGA-F, яка використовується в Tacoma. Візуалізація дизайнерів Carscoops передбачає, що автівка отримає нові тонкі світлодіодні фари та інакшу решітку радіатора.

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Крім того, модель відрізняється розширеними крилами та масивним пластиковим покриттям. В салоні також варто очікувати кардинальний редизайн з запровадженням 12,3-дюймової інформаційно-розважальної системи з бездротовими Apple CarPlay й Android Auto, а також бездротової зарядки та цифрової панелі приладів.

Удосконалений набір систем допомоги водієві Toyota Safety Sense також буде включено, забезпечуючи відповідність Hilux суворішим стандартам безпеки. В ролі силового агрегата, вірогідно, виступатиме стандартний дизель поточної моделі.

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Проте, Toyota також може оснастити модель 2,4-літровою гібридною трансмісією від Tacoma, який генерує 326 кінських сил. Також очікується, що інженери японського автовиробника змінять налаштування передньої підвіски.

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