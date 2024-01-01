Що відомо про оновлений Toyota Hilux GR Sport: подробиці

Поточний Toyota Hilux восьмого покоління дебютував ще у 2015 році, проте досі залишається бестселером бренду. Попри це, стало відомо, що компанія вже веде роботу над оновленою версією моделі.

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Як зазначає Carscoops, поточний Hilux GR Sport відрізняється від стандартного пікапа дещо ширшою колією, кращими амортизаторами від KYB й збільшеною потужністю 2,8-літрового турбодизеля до 221 кінської сили.

Toyota Hilux GR Sport

Очікується, що оновлений пікап також буде побудовано на рамі Toyota IMV, а не на нової архітектурі TNGA-F, яка використовується в Tacoma. Візуалізація дизайнерів Carscoops передбачає, що автівка отримає нові тонкі світлодіодні фари та інакшу решітку радіатора.

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Крім того, модель відрізняється розширеними крилами та масивним пластиковим покриттям. В салоні також варто очікувати кардинальний редизайн з запровадженням 12,3-дюймової інформаційно-розважальної системи з бездротовими Apple CarPlay й Android Auto, а також бездротової зарядки та цифрової панелі приладів.

Удосконалений набір систем допомоги водієві Toyota Safety Sense також буде включено, забезпечуючи відповідність Hilux суворішим стандартам безпеки. В ролі силового агрегата, вірогідно, виступатиме стандартний дизель поточної моделі.

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Проте, Toyota також може оснастити модель 2,4-літровою гібридною трансмісією від Tacoma, який генерує 326 кінських сил. Також очікується, що інженери японського автовиробника змінять налаштування передньої підвіски.