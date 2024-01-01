Черги за гібридними Toyota зростають

Toyota не справляється з поставками нових авто через шалений попит на гібриди, і багатьом клієнтам на ключових ринках доводиться чекати свої авто по кілька місяців, повідомляє УкрАвтопром з посиланням на Reuters.

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Зараз в Європі нові гібридні Toyota покупці очікують в середньому 60-70 днів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році. Найгостріше відчувається дефіцит Yaris Cross та плагін-гібридного RAV4.

В Японії термін очікування ще більший - від 2 до 5 місяців, а в Індії чекати на поставки доводиться до 9 місяців.

У компанії обіцяють зробити все можливе, щоб збільшити виробництво відповідно до нових ринкових реалій.