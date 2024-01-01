Toyota Corolla Cross может получить дизайн в стиле Prius

Как рассказывает Carscoops, хотя японский автопроизводитель еще не поделился никакими официальными подробностями о новом Corolla Cross, обновление модели неизбежно. Ожидать появление новой генерации стоит в 2027 году.

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Toyota Corolla Cross – это компактный кроссовер, дебютировавший в 2020 году и позиционируется как меньшая и более доступная альтернатива RAV4. Дизайнер Theottle создал цифровые рендеры нового поколения внедорожника с внешностью Prius и Toyota Urban Cruiser EV.

Он предоставил автомобилю уже знакомую переднюю часть с фирменным стилем бренда, дополненное тонкими светодиодными фарами и чистой передней сплошным бампером без решетки. В то же время профиль и заднюю часть автор позаимствовал у Suzuki e-Vitara, механического близнеца Toyota Urban Cruiser EV.

В салоне, новинка, вероятно, будет иметь более крупную цифровую панель приборов в паре с экраном мультимедиа. Ожидается также обновленный набор передовых систем помощи водителю, что предоставит внедорожнику большей безопасности.

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Что касается архитектуры, вероятно, в основу автомобиля будет положена та же платформа TNGA-C. Под капотом стоит ожидать появление нового 1,5-литрового двигателя Toyota, возможно, в гибридном и плагин-гибридном вариантах.