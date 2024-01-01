Toyota презентувала новий bZ7, що конкуруватиме з Tesla Model S

На автосалоні в Шанхаї представили новий Toyota bZ7 – седан, що має витончений дизайн кузова з плавною лінією даху. Загалом, профіль моделі схожий на Crown. Загальна довжина седана становить понад 5, що робить його конкурентом Tesla Model S й BMW i5.

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В салоні електричний седан отримав велетенським дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Він використовує програмне забезпечення OC Harmony від Huawei. Також інтер’єр вирізняється дерев’яним оздоблення та контурною підсвіткою.

Toyota також обіцяє, що bZ7 буде оснащено “останніми інтелектуальними технологіями”. Невідомо, що саме має на увазі японський автовиробник, проте, це та інші характеристики моделі стануть відомі після запуску моделі на китайському ринку у 2026 році.