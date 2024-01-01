Автомобілі Tesla навмисно збільшують пробіг, щоб швидше вийти з гарантії: судовий позов

Як пише Reutres, позивач Нір Хінтон стверджує, що одометри Tesla замість реального пробігу відображають некоректні дані, які базується на стилі водіння й споживанню енергії завдяки “алгоритмом прогнозування”.

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Автор позову придбав кросовер Model Y у грудні 2022 року з 36 772 милями пробігу. В результаті експлуатації він помітив, що в окремі дні його одометр працював з відхиленням й показував навіть 72 милі пробігу за день, в той час, як реальний маршрут становив близько 20 миль.

Через це базова гарантія на 50 000 миль закінчилась значно раніше запланованого терміну й він втратив право на безкоштовний ремонт підвіски в розмірі 10 000 доларів. Однак, Хінтон вважає, що автовиробник все ж має компенсувати вартість ремонту.

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Згідно з документами позову, він звинувачує компанію в цілеспрямованому завищенні пробігу для зменшення безкоштовних гарантійних ремонтів. Хінтон вимагає відшкодування збитків для водіїв Tesla в Каліфорнії, що потенційно охопить понад 1 мільйон автомобілів. Компанія Tesla та її адвокати заперечили звинувачення у свій бік й подала відповідний позов до федерального суду Лос-Анджелеса.