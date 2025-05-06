В США почали продавати найдешевшу оновлену Tesla Model Y: яка ціна

З моменту запуску оновленої Model Y на початку цього року, Tesla в США пропонувала найпопулярніший електричний позашляховик лише в одній конфігурації – Long-Range AWD.

Спочатку це була повністю укомплектована версія Launch Edition вартістю 60 000 доларів, а минулого місяця розпочалися поставки звичайної Model Y з повним приводом, починаючи з 49 000 доларів, повідомляє Electrek.

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Tesla не мала великого портфеля замовлень на нову Model Y у США, тож компанія вже почала збирати нову повнопривідну Model Y на складі лише через кілька тижнів після запуску автомобіля.

Тепер автовиробник починає приймати замовлення на нову Model Y Long Range із заднім приводом. Нова комплектація починається від 44 990 доларів і забезпечує запас ходу 357 миль – на 30 миль більше, ніж у версії з повним приводом.

Однак, через одномоторний силовий агрегат, дешевша версія трохи повільніша, розганяючись від 0 до 100 км/год за 5,4 секунди замість 4,6 секунди.

Автовиробник заявляє, що поставки нової версії в США розпочнуться протягом наступних 3-5 тижнів. Він запустив нову Model Y із заднім приводом у Європі кілька тижнів тому. Tesla також пропонує задній привід Standard Range у Європі та Китаї за ще нижчою ціною, а поставки в Китаї вже розпочалися.