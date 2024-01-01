За скільки можна придбати Toyota RAV4 у США

Toyota RAV4 – один з найпопулярніших кросоверів у світі, і Україна тут не вийняток. Відповідно, ціни на “равчики” дещо вищі, ніж на конкурентні моделі. Втім, за останні два роки придбати це авто можна дешевше, повідомляє аналітичний сайт Autoastat.

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Згідно з дослідженнями середніх цін на американських аукціонах Copart, IAAI, пошкоджену Toyota RAV4 (2010-2015) можна придбати за 3231 долар США. Звичайно, без аукціонних зборів (вони залежать від статусу покупця), без вартості транспортування, розмитнення та відновлення. Втім, всі ці платежі для українських покупців становлять 10-12 тисяч доларів, тож ви можете вирахувати фінальну вартість самостійно.

Цікаво, що середня вартість пошкоджених Toyota приблизно однакова по всьому США, однак у штаті Нью-Мексико вона найменша.

До речі Toyota розширить лінійку плагін-гібридів

Toyota Rav4 у 2010 році отримала рестайлінг третього покоління, якому тоді було лише п'ять років.

Тоді японський автовиробник спробував створити фірмову передню частину для всієї своєї лінійки, і більшість його автомобілів почали виглядати так, ніби вони запозичили фари один в одного. Автовиробник також замінив задні крила, щоб звільнити місце для більших, перероблених задніх ліхтарів ззаду.

У салоні Toyota встановила нове кермо зі спортивнішим виглядом. На центральній консолі було оптимізовано оновлену опційну навігаційну систему.

Але найважливіші оновлення стосувалися технічної сторони. Toyota представила вдосконалену систему IADS (інтегровану систему активного приводу), яка могла змінювати розподіл крутного моменту від 100:0 до 55:45, залежно від стану поверхні. Коли система виявляла сухе асфальтоване покриття, вона перенаправляла всю потужність на передні колеса, що забезпечувало кращу паливну економічність автомобіля.