Toyota розширить лінійку плагін-гібридів

Поки більшість світових автовиробників зосереджували зусилля на електромобілях, Toyota пішла іншим шляхом й активно вдосконалювала технологію гібридних автомобілів. Компанія отримала багато критики за це, але їхня стратегія виявилася правильною.

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Оскільки впровадження електромобілів відбувається набагато повільніше, ніж деякі прогнозували, автовиробники почали відкладати або корегувати плани з переходу на повністю електричний модельний ряд. Не дивно, що в цей час Toyota вирішила збільшити лінійку плагін-гібридів.

Як пише Carscoops, керівник Toyota у Північній Америці Девід Крайст заявив журналістам CNBC про плани компанії на найближчі роки. “Ми збираємося збільшити обсяги продажів наших PHEV протягом наступних кількох років. Ми працюємо над збільшенням, постійним збільшенням кількості кілометрів, які ви можете проїхати на електротязі”, – сказав він.

Крайст не сказав, які моделі можуть отримати гібридний варіант із підзарядкою від мережі, але сказав, що вони розглядають “всю лінійку”. Наразі Toyota має плагін-гібридні версії Prius та RAV4, а у Lexus є RX, NX та TX.

Одним із найочевидніших кандидатів для нового плагін-гібрида є американський Toyota Grand Highlander, оскільки він може використовувати той самий силовий агрегат, що й Lexus TX 550h+, що має 3,5-літровий двигун V6, два електродвигуни та акумуляторну батарею ємністю 18,1 кВт-год. Це забезпечує кросоверу 410 к.с. та запас ходу лише на електротязі в 53 км.

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Плагін-гібриди становили лише 2,4% продажів Toyota у США минулого року, тому автовиробник хоче збільшити цю цифру приблизно до 20% до 2030 року. Це був би величезний стрибок, але, як повідомляється, мета ще не остаточна, оскільки на неї впливає низка факторів.