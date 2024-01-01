Toyota Corolla Cross чи Toyota RAV4: чим вони відрізняються

Нове покоління Toyota RAV4, який показали нещодавно, суттєво виріс в розмірах: він вже на півметра довший за свого попередника 1996 року. Тому тим, кому не дуже потрібний великий SUV, варто звернути увагу на Corolla Cross, рекомендують в Car and Driver. Втім, хоча Corolla Cross менша за сучасний RAV4, вона все одно помітно більша за чотиридверний RAV4 першого покоління.

Також цікаво подробиці про новий Toyota RAV4 2026

Насправді Corolla Cross менший за розмірами, що дозволяє легше пересуватися та головне –паркуватися – цим кросовером на переповнених міських вулицях та дворах. Однак його більш компактний розмір означає, що Corolla Cross жертвує внутрішнім простором порівняно з більшим RAV4.

Силові агрегати

Toyota Corolla Cross оснащена 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 169 к.с. та безступінчастою коробкою передач (CVT) з фіксованою першою передачею. Ті, хто бажає більшої потужності, можуть обрати Corolla Cross Hybrid, яка поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з трьома електродвигунами, що забезпечує потужність 196 кінських сил. У той час як Corolla Cross з бензиновим двигуном доступна з переднім або повним приводом, гібридна версія має лише повний привід завдяки задньому електродвигуну. Бензиновий двигун та електродвигун, приводять у рух передні колеса за допомогою електронно керованого варіатора.

Усі моделі RAV4 стандартно оснащені бензиново-електричним гібридним приводом. У своїй гібридній ієрархії ця установка спирається на 2,5-літровий чотирициліндровий двигун. Моделі з переднім приводом розвивають 226 кінських сил, а повнопривідні – 236.

Ті, хто шукає більшої потужності, можуть обрати гібридну установку з підзарядкою від мережі в комплектаціях Woodland, SE, XSE та GR Sport (комплектації LE, XLE та Limited постачаються виключно з базовим гібридним силовим агрегатом), яка видає 320 кінських сил. RAV4 з підзарядкою від мережі стандартно постачаються з повним приводом. Це також стосується комплектації Woodland з базовим гібридним силовим агрегатом.

Динаміка та витрати

Базовий чотирициліндровий силовий агрегат Corolla Cross не вразить розгоном на прямій. Повнопривідній Corolla Cross знадобилося 9,2 секунди, щоб розігнатися до 100 км/год.

Тим часом бензиново-електрична Corolla Cross скоротила час майже на дві секунди від моделі з бензиновим двигуном, розігнавшись до 100 км/год за 7,3 секунди.

Corolla Cross не особливо приваблива для керування звивистим асфальтом. Натомість, пасажири будуть задоволені комфортом. Разом з тим, легке кермо Corolla Cross, високе сидіння та компактні розміри дозволяють водію легко триматись в потоці та маневрувати на переповнених парковках.

До речі Corolla Cross отримав спортивну версію

Можливості протестувати RAV4 2026 року ще нема, однак RAV4 Hybrid попереднього покоління з 219 кінськими силами розганявся до сотні за 7,4 секунди, а RAV4 останнього покоління з підзаряджаємим гібридом і 302 кінськими силами розганявся – за 5,4 секунди.

Незалежно від двигуна, Corolla Cross досить економічна. Вона витрачає 7,6 л/100 км у місті, 7,1 л/100 км на шосе та 7,4 л/100 км у змішаному циклі. Додавання повного приводу знизило ці показники до 8,1/7,6/7,8 л/100 км відповідно. Тим часом, Corolla Cross Hybrid 2025 року має показники 5,2 л/100 км у місті, 6,2 л/100 км на шосе та 5,6 л/100 км у змішаному циклі.

Поки що немає реальних даних щодо економії пального для RAV4 2026 року, але ми очікуємо, що нове покоління буде більш економічним за попереднє. Відповідно, ці показники зрівняються з Corolla Cross.

Порівняння салонів Toyota Corolla Cross та RAV4

Хоча комплектації Corolla Cross L, LE, S та SE стандартно оснащені 8,0-дюймовим сенсорним інформаційно-розважальним дисплеєм, для комплектацій LE та SE доступна 10,5-дюймова конфігурація. Більший екран входить до стандартної комплектації моделей XLE та XSE. Аналогічно, 7,0-дюймовий інформаційний екран на панелі приладів входить до стандартної комплектації, тоді як доступна більша 12,3-дюймова цифрова панель.

У новій Toyota RAV4 2026 року випуску – 10,5-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи входить у стандартну комплектацію LE, XLE, SE та Woodland, а комплектації Limited, XSE та GR-Sport отримають 12,9-дюймовий дисплей. Незалежно від комплектації, всі RAV4 тепер оснащені 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів.

Також цікаво Toyota випустила новий електромобіль за 18 тисяч доларів

Ціни

Toyota ще не опублікувала ціну на Corolla Cross 2026 року, але очікується, що вона дещо зросте порівняно з початковою ціною 25 485 доларів США для моделі 2025 року. Це стосується виключно бензинової моделі. Вибір гібридної версії має призвести до ціни, яка буде трохи вищою за ціну 29 845 доларів США для моделі 2025 року.

Ціна на RAV4 2026 року залишається нерозголошеною. Очікується, що початковий рівень RAV4 2026 року буде десь між базовими цінами RAV4 2025 року та RAV4 Hybrid, які становлять 30 645 та 33 695 доларів відповідно.