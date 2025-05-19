Toyota випустила в Китаї новий електромобіль за 18 000 доларів

Пам'ятаєте Toyota bZ3C, кросовер від Toyota з Пекінського автосалону минулого року? Він повернувся і запускається під новою назвою. Перший bZ5 зійшов з конвеєра на новому енергетичному заводі FAW Toyota в Китаї 16 травня, повідомляє Electrek.

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Виконавчий віце-президент компанії Бі Веньцюань заявив, що новий електромобіль «демонструє сильну позицію FAW Toyota як спільного автовиробника, що дозволяє йому йти в ногу з темпами китайського ринку». Очікується також, що він допоможе FAW Toyota конкурувати на дедалі більш конкурентному ринку електромобілів Китаю.

Toyota розпочала передпродаж минулого місяця за початковою ціною всього 130 000 юанів, або близько 18 000 доларів США. Доступні два варіанти акумуляторів BYD Blade LFP: 65,28 кВт⋅год або 73,98 кВт⋅год, що забезпечує запас ходу за циклом CLTC 550 км (342 милі) та 630 км (391 миля) відповідно.

Інтер'єр «розумної кабіни» виглядає як оновлення порівняно з автомобілями Toyota, до яких ми звикли. У центрі відносно мінімалістичної конфігурації розташований 15,6-дюймовий сенсорний інформаційно-розважальний пристрій.

Він оснащений інтелектуальними технологіями системи Momenta 5.0. Інтелектуальна система водіння забезпечує понад 30 функцій, включаючи допомогу в навігації по місту та шосе, допомогу при паркуванні тощо.

Базований на платформі Toyota e-TNGA, bZ5 має довжину 4780 мм, ширину 1866 мм і висоту 1510 мм, а також колісну базу 2880 мм. Це приблизно дорівнює розміру нової Tesla Model Y, яка має довжину 4797 мм, ширину 1920 мм і висоту 1624 мм, а також колісну базу 2890 мм.

Під час заходу президент Toyota Кодзі Сато заявив: «Китай займає лідируючі позиції в галузі інтелекту та електрифікації. Якщо наші продукти сподобаються китайським споживачам, вони неодмінно будуть схвалені світовим ринком».