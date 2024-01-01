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Toyota показала перші фото нового покоління RAV4

Презентація абсолютно нового Toyota RAV4 відбудеться 21 травня 2025 року.
Toyota RAV4 2025: перші фото - Auto24

ФОТО: Toyota|

Тизер Toyota RAV4 2025

Сергій Матусяк
logo19 травня, 12:25
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Toyota опублікували перші зображення (тизери) нового покоління найпопулярнішого кросовера у світі RAV4. Поки що вони показують деталі автомобіля та не відображають його повністю.

Також цікаво як уявляли RAV4 незалежні дизайнери

На фото, оприлюднених перед презентацією, видно фари за задні ліхтарі автомобіля, бампер та загальний силует кросовера, які дають уявлення про RAV4 2025 року.

“Очікування майже закінчилося… Toyota з гордістю представляє довгоочікуваний абсолютно новий RAV4, – написала пре-сслужба Toyota. – Приєднуйтесь до нас 21 травня о 03:00 за центральноєвропейським часом на грандіозній презентації та станьте першим, хто побачить пригоди наступного покоління”.

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