Toyota показала перші фото нового покоління RAV4

Toyota опублікували перші зображення (тизери) нового покоління найпопулярнішого кросовера у світі RAV4. Поки що вони показують деталі автомобіля та не відображають його повністю.

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На фото, оприлюднених перед презентацією, видно фари за задні ліхтарі автомобіля, бампер та загальний силует кросовера, які дають уявлення про RAV4 2025 року.

“Очікування майже закінчилося… Toyota з гордістю представляє довгоочікуваний абсолютно новий RAV4, – написала пре-сслужба Toyota. – Приєднуйтесь до нас 21 травня о 03:00 за центральноєвропейським часом на грандіозній презентації та станьте першим, хто побачить пригоди наступного покоління”.