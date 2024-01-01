Toyota показала первые фото нового поколения RAV4

Toyota опубликовали первые изображения (тизеры) нового поколения самого популярного кроссовера в мире RAV4. Пока они показывают детали автомобиля и не отражают его полностью.

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На фото, обнародованных перед презентацией, видно фары за задние фонари автомобиля, бампер и общий силуэт кроссовера, которые дают представление о RAV4 2025 года.

“Ожидание почти закончилось... Toyota с гордостью представляет долгожданный совершенно новый RAV4, – написала пресс-служба Toyota. – Присоединяйтесь к нам 21 мая в 03:00 по центральноевропейскому времени на грандиозной презентации и станьте первым, кто увидит приключения следующего поколения”.