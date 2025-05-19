Toyota выпустила в Китае новый электромобиль за 18 000 долларов

Помните Toyota bZ3C, кроссовер от Toyota с Пекинского автосалона прошлого года? Он вернулся и запускается под новым названием. Первый bZ5 сошел с конвейера на новом энергетическом заводе FAW Toyota в Китае 16 мая, сообщает Electrek.

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Исполнительный вице-президент компании Би Вэньцюань заявил, что новый электромобиль "демонстрирует сильную позицию FAW Toyota как совместного автопроизводителя, что позволяет ему идти в ногу с темпами китайского рынка". Ожидается также, что он поможет FAW Toyota конкурировать на все более конкурентном рынке электромобилей Китая.

Toyota начала предпродажу в прошлом месяце по начальной цене всего 130 000 юаней, или около 18 000 долларов США. Доступны два варианта аккумуляторов BYD Blade LFP: 65,28 кВт⋅ч или 73,98 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода по циклу CLTC 550 км (342 мили) и 630 км (391 миля) соответственно.

Интерьер "умной кабины" выглядит как обновление по сравнению с автомобилями Toyota, к которым мы привыкли. В центре относительно минималистичной конфигурации расположен 15,6-дюймовый сенсорный информационно-развлекательного устройства.

Он оснащен интеллектуальными технологиями системы Momenta 5.0. Интеллектуальная система вождения обеспечивает более 30 функций, включая помощь в навигации по городу и шоссе, помощь при парковке и тому подобное.

Базирующийся на платформе Toyota e-TNGA, bZ5 имеет длину 4780 мм, ширину 1866 мм и высоту 1510 мм, а также колесную базу 2880 мм. Это примерно равно размеру новой Tesla Model Y, которая имеет длину 4797 мм, ширину 1920 мм и высоту 1624 мм, а также колесную базу 2890 мм.

Во время мероприятия президент Toyota Кодзи Сато заявил: "Китай занимает лидирующие позиции в области интеллекта и электрификации. Если наши продукты понравятся китайским потребителям, они непременно будут одобрены мировым рынком".