Toyota Corolla Cross или Toyota RAV4: чем они отличаются

Новое поколение Toyota RAV4, который показали недавно, существенно вырос в размерах: он уже на полметра длиннее своего предшественника 1996 года. Поэтому тем, кому не очень нужен большой SUV, стоит обратить внимание на Corolla Cross, рекомендуют в Car and Driver. Впрочем, хотя Corolla Cross меньше современного RAV4, она все равно заметно больше четырехдверного RAV4 первого поколения.

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На самом деле Corolla Cross меньше по размерам, что позволяет легче передвигаться и главное – парковаться – этим кроссовером на переполненных городских улицах и дворах. Однако его более компактный размер означает, что Corolla Cross жертвует внутренним пространством по сравнению с большим RAV4.

Силовые агрегаты

Toyota Corolla Cross оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 169 л.с. и бесступенчатой коробкой передач (CVT) с фиксированной первой передачей. Те, кто желает большей мощности, могут выбрать Corolla Cross Hybrid, которая сочетает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с тремя электродвигателями, что обеспечивает мощность 196 лошадиных сил.

В то время как Corolla Cross с бензиновым двигателем доступна с передним или полным приводом, гибридная версия имеет только полный привод благодаря заднему электродвигателю. Бензиновый двигатель и электродвигатель, приводят в движение передние колеса с помощью электронно управляемого вариатора.

Все модели RAV4 стандартно оснащены бензиново-электрическим гибридным приводом. В своей гибридной иерархии эта установка опирается на 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель. Модели с передним приводом развивают 226 лошадиных сил, а полноприводные – 236.

Те, кто ищет большей мощности, могут выбрать гибридную установку с подзарядкой от сети в комплектациях Woodland, SE, XSE и GR Sport (комплектации LE, XLE и Limited поставляются исключительно с базовым гибридным силовым агрегатом), которая выдает 320 лошадиных сил. RAV4 с подзарядкой от сети стандартно поставляются с полным приводом. Это также касается комплектации Woodland с базовым гибридным силовым агрегатом.

Динамика и расход

Базовый четырехцилиндровый силовой агрегат Corolla Cross не впечатлит разгоном на прямой. Полноприводной Corolla Cross понадобилось 9,2 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч.

Между тем бензиново-электрическая Corolla Cross сократила время почти на две секунды от модели с бензиновым двигателем, разогнавшись до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Corolla Cross не особо привлекательна для управления извилистым асфальтом. Зато, пассажиры будут довольны комфортом. Вместе с тем, легкий руль Corolla Cross, высокое сиденье и компактные размеры позволяют водителю легко держаться в потоке и маневрировать на переполненных парковках.

Кстати Corolla Cross получил спортивную версию

Возможности протестировать RAV4 2026 года еще нет, однако RAV4 Hybrid предыдущего поколения с 219 лошадиными силами разгонялся до сотни за 7,4 секунды, а RAV4 последнего поколения с подзаряжаемым гибридом и 302 лошадиными силами разгонялся – за 5,4 секунды.

Независимо от двигателя, Corolla Cross достаточно экономична. Она расходует 7,6 л/100 км в городе, 7,1 л/100 км на шоссе и 7,4 л/100 км в смешанном цикле. Добавление полного привода снизило эти показатели до 8,1/7,6/7,8 л/100 км соответственно. Между тем, Corolla Cross Hybrid 2025 года имеет показатели 5,2 л/100 км в городе, 6,2 л/100 км на шоссе и 5,6 л/100 км в смешанном цикле.

Пока нет реальных данных по экономии топлива для RAV4 2026 года, но мы ожидаем, что новое поколение будет более экономичным, чем предыдущее. Соответственно, эти показатели сравняются с Corolla Cross.

Сравнение салонов Toyota Corolla Cross и RAV4

Хотя комплектации Corolla Cross L, LE, S и SE стандартно оснащены 8,0-дюймовым сенсорным информационно-развлекательным дисплеем, для комплектаций LE и SE доступна 10,5-дюймовая конфигурация. Больший экран входит в стандартную комплектацию моделей XLE и XSE. Аналогично, 7,0-дюймовый информационный экран на панели приборов входит в стандартную комплектацию, тогда как доступна большая 12,3-дюймовая цифровая панель.

В новой Toyota RAV4 2026 года выпуска – 10,5-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы входит в стандартную комплектацию LE, XLE, SE и Woodland, а комплектации Limited, XSE и GR-Sport получат 12,9-дюймовый дисплей. Независимо от комплектации, все RAV4 теперь оснащены 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов.

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Цены

Toyota еще не опубликовала цену на Corolla Cross 2026 года, но ожидается, что она несколько возрастет по сравнению с начальной ценой 25 485 долларов США для модели 2025 года. Это касается исключительно бензиновой модели. Выбор гибридной версии должен привести к цене, которая будет немного выше цены 29 845 долларов США для модели 2025 года.

Цена на RAV4 2026 года остается неразглашенной. Ожидается, что начальный уровень RAV4 2026 года будет где-то между базовыми ценами RAV4 2025 года и RAV4 Hybrid, которые составляют 30 645 и 33 695 долларов соответственно.