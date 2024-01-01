Новая Toyota RAV4 представлена официально: что изменилось

Toyota представила совершенно новое, шестое поколение своего легендарного RAV4. Эта модель сочетает передовые технологии, инновационный дизайн и современные стандарты безопасности.

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С первого взгляда, новый RAV4 демонстрирует значительную эволюцию в дизайне. Его экстерьер получил прочный и одновременно динамичный вид, что подчеркивается мощным дизайном передней части и выразительным силуэтом. При этом, размеры остаются похожими на предшественника, что обеспечивает привычную маневренность.

Интерьер был полностью переработан, создавая ощущение простора и комфорта. Для тех, кто ищет еще больше динамики, версия GR SPORT предлагает дополнительные элементы, такие как накладки на консоли для коленей, алюминиевые педали и спортивные сиденья.



Сердцем технологических нововведений является новая программная платформа Arene от Toyota, которая позволяет внедрять современные функции безопасности и развлечений. Эта платформа также питает новое поколение систем Toyota T-Mate, включая обновленный комплекс Toyota Safety Sense.

Среди новых функций безопасности стоит отметить систему предупреждения о перекрестном движении спереди (Front Cross Traffic Alert), мониторинг слепых зон (BSM) с индикатором приближения заднего автомобиля, ассистент изменения полосы движения и усовершенствованную систему предупреждения столкновений. Также доступна функция дистанционного управления Advanced Park и улучшенный панорамный монитор.

Цифровой опыт пользователя выходит на новый уровень благодаря новейшей мультимедийной системе, которая работает быстрее и имеет более компактный дизайн. Она предлагает четкое визуальное отображение, интеграцию с Google Points of Interest и информацию о навигации в режиме реального времени. Настраиваемый 12,9-дюймовый экран и чувствительный голосовой помощник делают взаимодействие с автомобилем максимально интуитивным.

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Новое поколение RAV4 предлагает гибридную систему нового поколения. Плагин-гибридная версия получила батарею с увеличенной на 30% емкостью, что обеспечивает большую мощность, динамику разгона и эффективность, а также более быстрые решения для зарядки. Заявленный запас хода на электротяге составляет до 100 км (согласно циклу WLTP).

Плагин-гибридная модель оснащена литий-ионной батареей высокой емкости (22,7 кВт-ч) и поддерживает быструю зарядку постоянным током (DC) мощностью 50 кВт, что позволяет зарядить батарею от 10% до 80% примерно за 30 минут.

Что касается мощности, вариант с интеллектуальным полным приводом (AWD-i) имеет общую мощность 304 л.с. (DIN), позволяя разгоняться от 0 до 100 км/ч за впечатляющие 5,8 секунды. Конфигурация с передним приводом (FWD) обеспечивает 268 л.с. (DIN). Полноприводный гибрид AWD-i получил 191 л.с. (DIN), а переднеприводная версия – 183 л.с. (DIN).

Версия GR SPORT предлагает не только эстетические дополнения, но и настоящее динамическое улучшение. Благодаря расширенной колее, высокопроизводительным амортизаторам, усиленной задней подвеске и специальным настройкам подвески и рулевого управления, GR SPORT обещает еще более захватывающий опыт вождения.