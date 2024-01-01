Нова Toyota RAV4 представлена офіційно: що змінилось

Toyota представила абсолютно нове, шосте покоління свого легендарного RAV4. Ця модель поєднує передові технології, інноваційний дизайн та сучасні стандарти безпеки.

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З першого погляду, новий RAV4 демонструє значну еволюцію в дизайні. Його екстер'єр отримав міцний і водночас динамічний вигляд, що підкреслюється потужним дизайном передньої частини та виразним силуетом. При цьому, розміри залишаються схожими на попередника, що забезпечує звичну маневреність.

Інтер'єр був повністю перероблений, створюючи відчуття простору та комфорту. Для тих, хто шукає ще більше динаміки, версія GR SPORT пропонує додаткові елементи, такі як накладки на консолі для колін, алюмінієві педалі та спортивні сидіння.



Серцем технологічних нововведень є нова програмна платформа Arene від Toyota, яка дозволяє впроваджувати найсучасніші функції безпеки та розваг. Ця платформа також живить нове покоління систем Toyota T-Mate, включаючи оновлений комплекс Toyota Safety Sense.

Серед нових функцій безпеки варто відзначити систему попередження про перехресний рух спереду (Front Cross Traffic Alert), моніторинг сліпих зон (BSM) з індикатором наближення заднього автомобіля, асистент зміни смуги руху та вдосконалену систему попередження зіткнень. Також доступна функція дистанційного керування Advanced Park та покращений панорамний монітор.

Цифровий досвід користувача виходить на новий рівень завдяки новітній мультимедійній системі, яка працює швидше та має більш компактний дизайн. Вона пропонує чітке візуальне відображення, інтеграцію з Google Points of Interest та інформацію про навігацію в режимі реального часу. Налаштовуваний 12,9-дюймовий екран та чутливий голосовий помічник роблять взаємодію з автомобілем максимально інтуїтивною.

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Нове покоління RAV4 пропонує гібридну систему нового покоління. Плагін-гібридна версія отримала батарею зі збільшеною на 30% ємністю, що забезпечує більшу потужність, динаміку розгону та ефективність, а також швидші рішення для зарядки. Заявлений запас ходу на електротязі становить до 100 км (згідно з циклом WLTP).

Плагін-гібридна модель оснащена літій-іонною батареєю високої ємності (22,7 кВт-год) та підтримує швидку зарядку постійним струмом (DC) потужністю 50 кВт, що дозволяє зарядити батарею від 10% до 80% приблизно за 30 хвилин.

Що стосується потужності, варіант з інтелектуальним повним приводом (AWD-i) має загальну потужність 304 к.с. (DIN), дозволяючи розганятися від 0 до 100 км/год за вражаючі 5,8 секунди. Конфігурація з переднім приводом (FWD) забезпечує 268 к.с. (DIN). Повнопривідний гібрид AWD-i має 191 к.с. (DIN), а передньопривідна версія – 183 к.с. (DIN).

Версія GR SPORT пропонує не лише естетичні доповнення, а й справжнє динамічне покращення. Завдяки розширеній колії, високопродуктивним амортизаторам, посиленій задній підвісці та спеціальним налаштуванням підвіски та рульового управління, GR SPORT обіцяє ще більш захоплюючий досвід водіння.