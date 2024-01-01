Toyota расширит линейку плагин-гибридов

Пока большинство мировых автопроизводителей сосредотачивали усилия на электромобилях, Toyota пошла другим путем и активно совершенствовала технологию гибридных автомобилей. Компания получила много критики за это, но их стратегия оказалась правильной.

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Поскольку внедрение электромобилей происходит гораздо медленнее, чем некоторые прогнозировали, автопроизводители начали откладывать или корректировать планы по переходу на полностью электрический модельный ряд. Неудивительно, что в это время Toyota решила увеличить линейку плагин-гибридов.

Как пишет Carscoops, руководитель Toyota в Северной Америке Дэвид Крайст заявил журналистам CNBC о планах компании на ближайшие годы. “Мы собираемся увеличить объемы продаж наших PHEV в течение следующих нескольких лет. Мы работаем над увеличением, постоянным увеличением количества километров, которые вы можете проехать на электротяге”, – сказал он.

Крайст не сказал, какие модели могут получить гибридный вариант с подзарядкой от сети, но сказал, что они рассматривают “всю линейку”. Сейчас Toyota имеет плагин-гибридные версии Prius и RAV4, а у Lexus есть RX, NX и TX.

Одним из самых очевидных кандидатов для нового плагин-гибрида является американский Toyota Grand Highlander, поскольку он может использовать тот же силовой агрегат, что и Lexus TX 550h +, имеющий 3,5-литровый двигатель V6, два электродвигателя и аккумуляторную батарею емкостью 18,1 кВт-ч. Это обеспечивает кроссоверу 410 л.с. и запас хода только на электротяге в 53 км.

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Плагин-гибриды составляли лишь 2,4% продаж Toyota в США в прошлом году, поэтому автопроизводитель хочет увеличить эту цифру примерно до 20% к 2030 году. Это был бы огромный скачок, но, как сообщается, цель еще не окончательная, поскольку на нее влияет ряд факторов.