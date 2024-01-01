Який кросовер коштує на Copart дешевше тисячі доларів

Chevrolet Equinox – компактний кросовер, який вперше показали у 2009 році. Він випускався у США з 2010 по 2017 рік, та був родичем європейських Chevrolet Antara/Opel Captiva.

Наразі автомобіль часто з’являється на страхових аукціонах Copart, IAAI, де його торгують з початку року за ціною від 979 до 1030 доларів США, порахували в Autoastat.

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Щобільше, в штаті Мен (це північний схід США) таке авто в середньому торгується за 814 доларів. Натомість в Техасі та центральних штатах країні вони коштують дорожче тисячі.

Разом з тим, тисяча доларів для кросовера, нехай і ушкодженого – дуже “солодка” ціна. Звичайно, окрім неї треба ще сплатити аукціонний збір, доставку до порту, транспортування морем та доставляння в Україну. Не забудьте і про розмитнення. Разом з тим, навіть всі платежі не зроблять Chevrolet Equinox набагато дорожчим за 10 тисяч доларів.

Як для автомобіля, схожого за розмірами та технікою з Chevrolet Antara/Opel Captiva, непогано.

Під капотом базовим двигуном був той самий 2,4-літровий силовий агрегат, що використовується на інших продуктах GM, впевнені в Autoevilution. На нього прекрасно встановлюється ГБО 4-го покоління. Також зустрічаються Equinox з 3,0-літровим V6, однак вони не такі популярні. Потужність передавалася на всі колеса через шестиступінчасту автоматичну коробку передач, що встановлювалася у стандартній комплектації.