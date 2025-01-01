Скільки коштує Ford Focus на американському аукціоні

Недорогий хетчбек Focus від Ford популярний як в США, так і в Україні. Тим більше, що європейські версії Focus останнім часом не відрізняються від американських (раніше це були зовсім інші автомобілі).

Водночас Focus залишається одним з найнадійніших та найдоступніших хетчбеків по обидва боки океану.

До речі який кросовер коштує у США дешевше тисячі доларів

Наразі ціна Ford Focus 2014-2018 на страхових аукціонах Copart та IAAI з початку 2025 року коливається в межах $990 – $1100, фіксує сервіс статистики аукціонів AutoAstat.

Фінальна ціна торгів на страхових аукціонах США залежить від багатьох факторів – стану авто, його документів, віддаленості від порту та багато іншого. Тому деякі варіанти можна купити задешево. Наприклад, один з Focus 2013 року на аукціоні IAAI в Нешвілі, Тенессі, нещодавно придбали всього за 25 “баксів”. Це всього 1% від ринкової ціни такого вживаного авто у США, які в середньому коштують 1,5 тисячі доларів.

Ford Focus з 2014 модельного року отримав новий дизайн, аналогічний європейські моделі. Тепер він дещо нагадував дизайн меншого брата, Fiesta, кажуть в Autoevolution.

Ford Focus 5 Doors 2014 року був оснащений восьмидюймовим сенсорним екраном інформаційно-розважальної системи SYNC2, яка приймала близько 10 000 голосових команд.

Під капотом бренд із синім овалом встановлював широкий спектр бензинових та турбодизельних двигунів. Базова версія була оснащена однолітровим потужним двигуном EcoBoost, який отримав нагороду «Міжнародний двигун та силовий агрегат року» у 2012 та 2013 роках. За ним слідували рядний чотирициліндровий потужний 1,5-літровий двигун та 1,6-літровий агрегат Duratec. Однак, оскільки турбодизельні двигуни приваблювали європейських покупців, вони могли отримати Ford Focus 5 Doors 2014 року випуску з 1,5-, 1,6- та 2,0-літровими дизелями.