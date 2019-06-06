Американский автопроизводитель продемонстрировал возможности технологии C-V2X.

В ходе ежегодной встречи представителей Американской общественной организации интеллектуального транспорта компания Ford продемонстрировала свои инновационные разработки в области коммуникаций между автомобилями, дорожной инфраструктурой и другими участниками движения.

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Технология получила название C-V2X – Cellular vehicle to everything и объединяет несколько коммуникативных функций. Электронный блок, встроенный в авто, позволяет автомобилям получать информацию из различных источников: смартфонов, передатчиков на велосипедах или самокатах, разнообразных гаджетов, а также светофоров. Например, смартфон пешехода может сообщить автомобиль о приближении и возможном пересечении траекторий.

Вторая разработка – система коммуникации для беспилотников, работает на базе технологии блокчейн. На сложных перекрестках, когда их пересекают и автономные, и обычные автомобили, она будет определять право приоритетного проезда.

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