Американський автовиробник продемонстрував можливості технології C-V2X.

У ході щорічної зустрічі представників Американської громадської організації інтелектуального транспорту компанія Ford продемонструвала свої інноваційні розробки в області комунікацій між автомобілями, дорожньою інфраструктурою та іншими учасниками руху.

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Технологія отримала назву C-V2X – Cellular vehicle to everything і об’єднує кілька комунікативних функцій. Електронний блок, вбудований в авто, дозволяє автомобілям отримувати інформацію з різних джерел: смартфонів, передавачів на велосипедах або самокатах, різноманітних гаджетів, а також світлофорів. Наприклад, смартфон пішохода може повідомити автомобіль про наближення і можливий перетин траекторій.



Друга розробка – система комунікації для безпілотників, що працює на базі технології блокчейн. На складних перехрестях, коли їх перетинають і автономні, і звичайні автомобілі, вона визначатиме право пріоритетного проїзду.

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