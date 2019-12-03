Чистые факты, для тех, кому не понравилась голливудская история противостояния Ford и Ferrari в фильме "Аутсайдеры".

Полнометражная документальная лента под названием “Ford GT: The Return to Le Mans” доступна для просмотра на YouTube.

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Фильм “Ford против Ferrari”, известный в украинском прокате под титулом “Аутсайдеры”, уже собрал кассу более 140 миллионов долларов по всему миру, однако многих зрителей оставил разочарованными, из-за вольного трактования истории и неточности художественного изображения действительности. Немного о знаменитом противостоянии и победе “голубого овала” над “итальянским жеребцом” в 1966 году можно увидеть в новой документальной картине от Ford, однако сюжет фильма посвящен триумфальному возвращению американского производителя в леманрвские соревнования уже в новом времени – в 2016 году.



Руководство Ford приняло решение вернуться в Ле-Ман в 2016 году с новым поколением спорткара GT, чтобы отметить 50 лет с момента исторической победы. Возвращение в кольцевой чемпионат было делом нелегким, однако команда справилась с задачей: в том году Ford одержал победу в классе GTE Pro, в следующем занял второе место, в 2018 году занял низшую ступеньку подиума, а в этом году закончил на 4, 5 и 6 позициях. На этом в Ford решили поставить точку в истории лемановского Ford GT – в следующем году в Ле Ман будет одним производителем меньше.

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